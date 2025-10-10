Ajker Patrika
কুমিল্লায় শাশুড়িকে পানিতে চুবিয়ে হত্যার অভিযোগ জামাতার বিরুদ্ধে

হোমনা (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 
কুমিল্লার তিতাসের শিবপুর গ্রামে আজ শুক্রবার সকালে নিহত সুফিয়ার বাড়িতে স্বজন ও প্রতিবেশীদের ভিড়। ছবি: সংগৃহীত
কুমিল্লার তিতাসে সুফিয়া বেগম (৭০) নামের এক বৃদ্ধকে তাঁর জামাতা পানিতে চুবিয়ে হত্যা করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। পারিবারিক কলহের জেরে আজ শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে উপজেলার মজিদপুর ইউনিয়নের শিবপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম জামাল সিকদার (৪৮)। তিনি ঘটনার পর থেকে পলাতক রয়েছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সুফিয়া বেগমের ভাই দিলু সিকদারের ছেলে জামাল সিকদারের (৪৮) সঙ্গে সুফিয়ার মেয়ে রহিমা বেগমের (৪২) বিয়ে হয়। পারিবারিক কলহের জেরে আজ সকালে জামাল তাঁর মেয়ে মারিয়াকে (১৭) মারধর করে আহত করে হাসপাতালে পাঠান। এ নিয়ে শাশুড়ি সুফিয়া বেগম তাঁকে বকাঝকা করেন। পরে বাড়ির গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কাছে বিচার দিলে জামাল ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। এ ঘটনার জেরে সুফিয়াকে একা পেয়ে জামাল মারধর করে পাশের ডোবায় চুবিয়ে হত্যা নিশ্চিত করে পালিয়ে যান।

তিতাস থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালেদ সাইফুল্লাহ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। অভিযুক্ত জামাল সিকদারকে আটকের চেষ্টা চলছে। নিহত নারীর পরিবার এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

