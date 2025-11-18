Ajker Patrika

উখিয়ায় লোকালয়ে বন্য হাতির মরদেহ উদ্ধার

কক্সবাজার প্রতিনিধি
আপডেট : ১৮ নভেম্বর ২০২৫, ১৭: ০২
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজারের উখিয়ায় লোকালয়ে এসে একটি বন্য হাতির মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে উপজেলার রাজাপালং ইউনিয়নের খয়রাতি এলাকা থেকে মৃত হাতিটি উদ্ধার করা হয়। বন বিভাগের ধারণা, হাতিটি আজ মঙ্গলবার ভোরের দিকে এসে মারা পড়েছে। মৃত হাতিটির দেহে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। স্থানীয় বন বিভাগের দোছড়ি বনবিট কর্মকর্তা এমদাদুল হাসান রনি এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

দোছড়ি বনবিট কর্মকর্তা জানান, বনের পাশে লোকালয়ের ভেতর মৃত হাতিটি পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা বন বিভাগকে খবর দেয়। বিশালদেহী পুরুষ হাতিটি পূর্ণবয়স্ক। হাতিটির গায়ে দৃশ্যমান কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই।

হাতিটির মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নির্ণয়ে বন বিভাগের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। বন বিভাগের উখিয়া রেঞ্জ কর্মকর্তা আব্দুল মন্নান বলেন, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ভেটেরিনারি সার্জন ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃত হাতিটির সুরতহাল রিপোর্টসহ আলামত সংগ্রহ করেছেন। ময়নাতদন্ত শেষে মৃতদেহটি মাটিতে পুঁতে ফেলার প্রক্রিয়া চলছে বলে জানান তিনি।

বন বিভাগ জানিয়েছে, এর আগে গত ১৮ সেপ্টেম্বর দোছড়ি ও ১৩ মে জুমছড়ি বনে রক্তাক্ত অবস্থায় দুটি মৃত হাতি উদ্ধার করে বন বিভাগ।

বিষয়:

কক্সবাজারউখিয়াবন বিভাগবন্য হাতিমরদেহ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দুই জেলায় কর্মী নেবে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, বেতন ৫০ হাজার টাকা

‎শেখ হাসিনার রায় নিয়ে ফেসবুকে পোস্ট, ঢাবির ডেপুটি রেজিস্ট্রারকে থানায় সোপর্দ

আজকের রাশিফল: কর্মস্থলটা মনে হবে প্রেশার কুকার, বহুকাঙ্ক্ষিত মানুষটির সঙ্গে দেখা হবে

সরানো হলো অবসর বোর্ডের ‘বিতর্কিত’ সদস্যসচিব জাফর আহম্মদকে

কোটালীপাড়ায় ককটেল হামলায় ৩ পুলিশ সদস্য আহত

এলাকার খবর
Loading...