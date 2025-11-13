Ajker Patrika

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রতি যুক্তরাজ্য সরকার সহায়তা অব্যাহত রাখবে: ব্রিটিশ মন্ত্রী

কক্সবাজার প্রতিনিধি
রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবির পরিদর্শনে যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক উন্নয়নমন্ত্রী ব্যারোনেস জেনি চ্যাপম্যান। ছবি: আজকের পত্রিকা
কক্সবাজারে রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবির পরিদর্শন করেছেন যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক উন্নয়নমন্ত্রী ব্যারোনেস জেনি চ্যাপম্যান। এ সময় ব্রিটিশ মন্ত্রী রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রতি যুক্তরাজ্য সরকারের সহায়তা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

রোহিঙ্গাদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে ব্রিটিশ মন্ত্রী নিশ্চিত করেন যুক্তরাজ্য রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখবে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে রোহিঙ্গা সংকটের ওপর সব সময় আলোকপাত করে যাবে, যাতে রোহিঙ্গাদের কেউই ভুলে না যায়।

কক্সবাজার শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কার্যালয় জানিয়েছে, আজ বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সকালে ঢাকা থেকে কক্সবাজার পৌঁছে সরাসরি উখিয়ার বালুখালী রোহিঙ্গা ক্যাম্পে যান ব্রিটিশ মন্ত্রী। সেখানে তিনি ৭ নম্বর ক্যাম্পে অবস্থিত রোহিঙ্গা শিশুদের লার্নিং সেন্টার পরিদর্শন করেন। এ সময় রোহিঙ্গা শিশুদের সঙ্গে কথা বলেন। পরে একই ক্যাম্পে জাতিসংঘ খাদ্য কর্মসূচি পরিচালিত রোহিঙ্গা নারীদের বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। ব্রিটিশ মন্ত্রী এ সময় রোহিঙ্গা নারীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং দুঃখ-দুর্দশার কথা শোনেন।

রোহিঙ্গা নারীদের বিভিন্ন সময় মুখোমুখি হওয়া চ্যালেঞ্জ, তাঁদের অসাধারণ দৃঢ়চেতা মনোভাব এবং তাঁদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য তাঁদের আশা-আকাঙ্খা সম্পর্কে শোনেন।

দুপুরে ব্রিটিশ মন্ত্রী ডব্লিউএফপি পরিচালিত ফুড ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে ব্রিটিশ মন্ত্রী ক্যাম্পে কর্মরত জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা ও আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

বিষয়:

যুক্তরাজ্যকক্সবাজারসরকারচট্টগ্রাম বিভাগরোহিঙ্গাজেলার খবর
