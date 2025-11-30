চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক ৬ লেন করার দাবিতে চকরিয়ায় অবরোধ, দীর্ঘ যানজট

চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক ছয় লেনে উন্নীত করার দাবিতে কক্সবাজারের চকরিয়া পৌর শহরের মাতামুহুরী সেতু এলাকায় সড়ক অবরোধ করে কর্মসূচি পালন করছেন আন্দোলনকারীরা। আজ রোববার সকাল ১০টা থেকে পূর্বঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে মহাসড়কের চকরিয়া অংশে এই অবরোধ চলছে। এতে ছাত্রশিবির, বিভিন্ন অরাজনৈতিক সংগঠন এবং সাধারণ মানুষ অংশ নেয়।
অবরোধ কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন চকরিয়া পৌরসভা ছাত্রশিবিরের সভাপতি ও চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক উন্নয়ন আন্দোলনের চকরিয়া অংশের প্রধান সমন্বয়কারী ইব্রাহিম ফারুক ছিদ্দিকী। তিনি বলেন, ‘চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক এখন মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। প্রায় প্রতি মাসে অসংখ্য দুর্ঘটনা ঘটে। কয়েক দিন আগে একই পরিবারের পাঁচজন ঘটনাস্থলে নিহত হন। এসব কারণে নাগরিকদের নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে অবরোধ পালন করছি।’
ইব্রাহিম ফারুক ছিদ্দিকী বলেন, অ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার সার্ভিস, পরীক্ষার্থী ও জরুরি সরকারি যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রাখা হয়েছে। মহাসড়কটি ছয় লেনে উন্নীত করতে আগেও মানববন্ধন ও স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। তবে এখনো প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি চোখে পড়ছে না।
চকরিয়া সরকারি কলেজ ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক সায়েদ হাসান বলেন, ‘চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে প্রতিদিন লাখের বেশি যানবাহন চলাচল করে। অসংখ্য বাঁকের কারণে প্রতিদিন দুর্ঘটনা ঘটছে। সরকার জানিয়েছে, উন্নয়ন প্রকল্পের সমীক্ষা চলছে। দ্রুত প্রকল্পের ঘোষণা না এলে আন্দোলন চলবে।’
সরেজমিনে দেখা যায়, মাতামুহুরী সেতু এলাকায় নানান ব্যানার-ফেস্টুন নিয়ে অবস্থান কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছেন আন্দোলনকারীরা। চকরিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আতিকুর রহমান, চকরিয়া সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার অভিজিৎ দাশ, চকরিয়া থানার ওসি (ভারপ্রাপ্ত) তৌহিদুল আনোয়ারসহ পুলিশের বিভিন্ন দল আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলছে। আন্দোলনকারীরা জানান, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা সড়ক না ছাড়ার সিদ্ধান্তে অটল।
চকরিয়া থানার ওসি তৌহিদুল আনোয়ার বলেন, ‘আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনা চলছে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।’
ঢামেক প্রতিবেদক
১১তম গ্রেড থেকে ১০ম গ্রেডে উন্নীত করার দাবিতে ঢাকা মেডিকেলে কলেজ হাসপাতালে কর্মবিরতি পালন করেছে মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ও ফার্মাসিস্টরা। এ সময় হাসপাতালে আগত অসংখ্য রোগীকে দুর্ভোগ পোহাতে দেখা যায়।
আজ রোববার (৩০ নভেম্বর) সকাল ৯টা থেকে সকাল ১১টা পর্যন্ত দুই ঘণ্টা চলে এই কর্মবিরতি। তবে জরুরি বিভাগে স্বল্প পরিসরে সেবাদান চালু ছিল।
সকালে সরেজমিনে দেখা যায়, হাসপাতালটির জরুরি বিভাগের এক্স-রে ও সিটি স্ক্যান কক্ষে স্বল্প পরিসরে কাজ চলছে। বহির্বিভাগের রেডিওলজি বিভাগ বন্ধ রয়েছে। বন্ধ রাখা হয়েছে রোগীদের বিনামূল্যে দেওয়া ওষুধ সরবরাহ ভবনের গেট (মেডিসিন স্টোর)। সেখানেই ভুক্তভোগী রোগীদের সবচেয়ে বেশি ভিড় দেখা যায়।
নাসিমা আক্তার (৪৫) নামে ওষুধের জন্য অপেক্ষারত এক রোগী জানান, তিনি সকাল ৯টায় মেডিসিন চিকিৎসককে দেখিয়েছেন। চিকিৎসক কিছু ওষুধ লিখে দিয়েছেন। তবে দেড় ঘণ্টা ধরে মেডিসিন স্টোরের সামনে দাঁড়িয়ে থেকেও কোনো ওষুধ নিতে পারেননি।
বহির্বিভাগের রেডিওলজি বিভাগের বারান্দায় ফ্লোরে শুয়ে থাকা ফোরকান উদ্দিন নামে এক রোগীর ছেলে মো. আসলাম জানান, তাঁর বাবা ভর্তি আছেন। চিকিৎসকেরা একটি এক্স-রে করাতে বলায় সকাল ৭টার দিকে রেডিওলোজি বিভাগে নিয়ে এসেছেন। তবে সকাল থেকে এখানে কাউকে দেখতে পাননি। এক্স-রে রুমটি কখন খুলবে সেটিও তাদের অজানা।
জামাল উদ্দিন নামে এক রোগী বলেন, ‘আমি সকাল ৮টার সময় হাসপাতালে এসে ডাক্তার দেখিয়েছি। তবে এক্স-রে করতে এসে দেখি, সব বন্ধ। পরে জানতে পারলাম, যারা দায়িত্বে আছে তারা আন্দোলন করছে। কখন পরীক্ষা করব, কখন ডাক্তার দেখাব জানি না।’
হাসপাতাল জুড়ে এমন কয়েকশ রোগী ও তাদের স্বজনদের ভোগান্তিতে পড়েন।
কর্মবিরতি পালন শেষে মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ও ফার্মাসিস্টরা বহির্বিভাগে সমবেত হন। এ সময় বাংলাদেশ মেডিকেল টেকনোলজিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি খাজা মাঈন উদ্দিন মঞ্জু বলেন, ‘মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ও ফার্মাসিস্টদের ১০ম গ্রেড বাস্তবায়নের ফাইলটি জনপ্রশসনে মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ে বরংবার উপস্থাপিত হয়ে আসছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন, সংগ্রাম, দাপ্তরিক চিঠি চালাচালি, জনপ্রশাসন বিধি শাখার সমস্ত চাহিদা পূরণ করা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছার অভাব, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও নানাবিধ উদ্দেশ্যে মন্ত্রণালয় সময়ক্ষেপণ ও জটিলতা তৈরি করছে।
তিনি বলেন, অথচ এর আগে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, ডিপ্লোমা নার্স ও ডিপ্লোমা কৃষিবিদেরা ১১তম গ্রেড থেকে ১০ম গ্রেডে উন্নীত হয়েছে। আমাদের দাবি না মানা হলে আগামী ৩ ডিসেম্বর অর্ধ-দিবস কর্মবিরতি ও ৪ ডিসেম্বর পূর্ণ-কর্মদিবস কর্মসূচি পালন করা হবে।
বাংলাদেশ ফার্মাসিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব সিকদার মো. জসিম উদ্দিন বলেন, করোনা-ডেঙ্গুসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্যঝুঁকিতে জীবন বাজি রেখে কাজ করলেও ন্যায্য গ্রেড থেকে তাঁরা বঞ্চিত। অন্যান্য ডিপ্লোমাধারী কর্মকর্তাদের দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করা হলেও টেকনোলজিস্ট ও ফার্মাসিস্টদের ক্ষেত্রে বৈষম্য রয়ে গেছে। দ্রুত ১০ম গ্রেড বাস্তবায়ন না হলে সামনে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন তিনি।
বাংলাদেশ মেডিকেল টেকনোলজিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সহসভাপতি এসএম আব্দুল বাকি শিশির বলেন, ‘দাবি মানা না হলে আমাদের কর্মসূচি অব্যাহত রাখব। অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, ভয়ভীতি দেখিয়ে লাভ নেই। আমরা আন্দোলন করতে জানি। আমরা ফ্যাসিস্ট আমলেও আন্দোলন করেছি। আমরা বারবার স্বাস্থ্য উপদেষ্টার সঙ্গে কথা বলেছি, কিন্তু আমাদের কথা রাখেনি। টেকনোলোজিস্ট ছাড়া কোনো চিকিৎসা ঠিকঠাক হয়নি। যতদিন এই স্বাস্থ্যসেবা থাকবে ততদিন এই টেকনোলজিস্টদের ভূমিকা থাকবে।’
এ সময় উপস্থিত ছিলেন—বাংলাদেশ ডিপ্লোমা ফার্মাসিস্ট এসোসিয়েশনের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব মো. মনিরুজ্জামান, বাংলাদেশ মেডিকেল টেকনোলজিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সহসভাপতি মো. রুহুল আমিনসহ বিভিন্ন বিভাগের টেকনোলজিস্ট ও ফার্মাসিস্টরা।
টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি
গাজীপুরের টঙ্গী মিলগেট এলাকার হামীম গ্রুপের সিসিএল (ইউনিট-৩) নামক পোশাক কারখানায় রোববার সকালে ফের আতঙ্কে (ম্যাস প্যানিক ডিজঅর্ডার) অর্ধশতাধিক পোশাককর্মী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁদেরকে উদ্ধার করে টঙ্গী শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালসহ আশপাশের কয়েকটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।
সিসিএল (ইউনিট-৩) কারখানার শ্রমিকেরা জানান, শনিবার সিসিএল-৩ প্ল্যান্টের কোয়ালিটি ইন্সপেক্টর লুৎফর রহমান হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। এ খবর শ্রমিকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে সুইং বিভাগে কর্মরত অন্তত অর্ধশতাধিক শ্রমিক আতঙ্কিত হয়ে অচেতন হয়ে যান। তাঁদেরকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার পর শনিবার কারখানা ওই দিনের জন্য ছুটি ঘোষণা করা হয়।
পরদিন আজ রোববার সকালে কারখানাটির শ্রমিকেরা কাজে যোগ দেন। এ সময় অর্ধশতাধিক শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁদের মধ্যে শারমিন (২৫), আমেনা (২৯), জুলফা (১৯), জুলেখা (৪০), বিলকিস (৪৩), খাদিজা (২৫), জাকিয়া (২৪), ফারজানা (২৮), বুরিনা (২৬), রমিজা (২৬), সায়মা (২৫), নুর নাহার (৩০), রিনা (৩৫), আসমা (৩৫), বেলায়েত হোসেন (৩০), সবুজ (৪২), আরিফা (২৮), রেনুজা (২৩), আব্দুস সালামকে (৪০) টঙ্গী শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়।
তাঁদের মধ্যে গুরুতর কয়েকজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। অন্যদের কামারপাড়া ইস্ট-ওয়েষ্টসহ বিভিন্ন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এই খবর পুরো কারখানায় ছড়িয়ে পড়লে শ্রমিকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরে দ্বিতীয় দিনের মতো কারখানা ছুটি ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ।
হামীম গ্রুপের জেনারেল ম্যানেজার মিজানুর রহমান বলেন, ‘শনিবারের আতঙ্কের রেশ ধরে আজও (রোববার) বেশ কয়েকজন শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাদেরকে উদ্ধার করে হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। ঘটনার পর আজকের জন্য (রোববার) কারখানা ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।’
টঙ্গীর শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসক ইশরাত জাহান এনি জানান, কারখানার শ্রমিকেরা ম্যাস প্যানিক ডিজঅর্ডারের কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তবে অনেক শ্রমিক শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছেন।
কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি
কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে এক নারীসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। আজ রোববার দুপুরে উপজেলার সন্তোষপুর ইউনিয়নের হাইলাটারী গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।
নাগেশ্বরী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রেজাউল করিম রেজা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
নিহত নারীর পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। অপর দুজনের নাম আলতাফ ও মানিক বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি শান্ত করেছে, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা করছে।
বিস্তারিত আসছে...
সিলেট প্রতিনিধি
প্রায় চার ঘণ্টা পর সিলেটের সঙ্গে সারা দেশের রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক হয়েছে। শনিবার দিবাগত রাত ১টার দিকে কুলাউড়া থেকে রিলিফ ট্রেন এসে লাইনচ্যুত তেলবাহী ট্রেনটি উদ্ধার করার পর রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক হয়। এর আগে রাত ৯টা ৪০ মিনিটে সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার মল্লিকপুর এলাকায় তেলবাহী মালগাড়ি ৯৫২-এর ওয়াগন ট্রেনটি লাইনচ্যুত হওয়ায় সিলেটের সঙ্গে ঢাকা ও চট্টগ্রামের রেল যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়।
রেলওয়ে সূত্র জানায়, শনিবার ভোরে সিলেটে পৌঁছে তেল আনলোড করা বিশেষ ট্যাংক-ট্রেনটি চট্টগ্রামের উদ্দেশে ফিরছিল। মল্লিকপুর এলাকায় পৌঁছালে একটি ওয়াগনের চাকা লাইনের বাইরে চলে যায়। এতে সিলেট-ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। তবে এই ঘটনায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। লাইনচ্যুত ওয়াগন উদ্ধারে কুলাউড়া শেড থেকে রিলিফ ট্রেন ডাকা হয়। পরে ১টার দিকে ঢাকা ও চট্টগ্রামের সঙ্গে সিলেটের রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে মাইজগাঁও রেলওয়ে স্টেশনের ম্যানেজার আবু সাঈদ আজকের পত্রিকাকে জানান, ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার মল্লিকপুর এলাকায় তেলবাহী মালগাড়ি ৯৫২-এর একটি ওয়াগন লাইনচ্যুত হওয়ার চার ঘণ্টা পর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। কুলাউড়া থেকে রিলিফ ট্রেন এসে লাইনচ্যুত তেলবাহী ওয়াগন ট্রেনটি উদ্ধার করার পর রাত ১টার দিকে ঢাকা ও চট্টগ্রামগামী দুটি ট্রেন ছেড়ে গেছে।
