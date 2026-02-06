Ajker Patrika
কক্সবাজার

ধর্ম-জাতের ভিত্তিতে বিভাজনে বিশ্বাস করে না বিএনপি: সালাহউদ্দিন আহমদ

চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি 
জনসভায় বক্তব্য দেন সালাহউদ্দিন আহমদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

কক্সবাজার-১ (চকরিয়া-পেকুয়া) আসনের বিএনপি প্রার্থী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, ‘ধর্ম-জাতের ভিত্তিতে আমরা বিভাজনে বিশ্বাস করিনি, করবও না। ভবিষ্যতে আমাদের অঙ্গীকার আছে, মুসলিম-হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান—সবার একটিই পরিচয় হবে, সেটা বাংলাদেশি। সাংবিধানিকভাবে আমরা বাংলাদেশি, সেটা পাসপোর্টে লেখা আছে। অন্য কোনো পরিচয় আমাদের থাকতে পারে না। যার যার ধর্ম চর্চার স্বাধীনতার নিশ্চিত করার জন্য সাংবিধানে লেখা আছে। সেটা নিশ্চিত করতে হবে, সেটা আমাদের অঙ্গীকার।’

আজ শুক্রবার সকালে কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার মালুমঘাট চা-বাগান খ্রিষ্টান সম্প্রদায় সমাজের আয়োজনে এক নির্বাচনী সভায় এসব কথা বলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ।

সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ১৯৯২ সালে যারা আপনাদের এখানে উপাসনালয়ে হামলা করেছিল, আক্রমণ করেছিল, তাঁদের আপনারা চেনেন। তাঁরা যদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসে, এমন দুর্ভাগ্য হয়, তাঁদের বর্তমান আচার-আচরণ যা, তাতে করে কেউই নিরাপদ থাকতে পারবে না।

সালাহউদ্দিন আহমদ আরও বলেন, ‘বিএনপি সহনশীলতায় বিশ্বাস করে। সব ধর্ম-বর্ণের মানুষের সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশি পরিচয়ে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যাব। এটাই বিএনপির সংকল্প, অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি। এই দেশ নির্মাণ, গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করা, সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক সংস্কার সাজানোর জন্য ভূমিকা রাখতে পারি। সে জন্য ১২ ফেব্রুয়ারি ধানের শীষে বিশাল সমর্থন দিতে হবে।

বিষয়:

কক্সবাজারপেকুয়াধর্মনিরপেক্ষবিএনপিচকরিয়াকক্সবাজার সদরপ্রার্থীসালাহউদ্দিন আহমদ
