মহেশখালীতে ভাতিজার গুলিতে চাচা নিহত

কক্সবাজার প্রতিনিধি
কক্সবাজারের মহেশখালীতে ‘পূর্বশত্রুতার জেরে’ ভাতিজার গুলিতে চাচা নিহত হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। গতকাল রোববার রাত ১০টার দিকে উপজেলার কালারমারছড়া ইউনিয়নের মোহাম্মদ শাহ ঘোনার মুজিব কিল্লা নামক এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত শাহাদাত হোসেন ওরফে দোয়েল (৪৯) একই এলাকার মৃত ফজল হকের ছেলে। অভিযুক্ত সাদ্দাম হোসেন নিহতের প্রতিবেশী ছিদ্দিক মাতব্বরের ছেলে। দুজন সম্পর্কে চাচা-ভাতিজা।
মহেশখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মঞ্জুরুল হক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
স্থানীয়দের বরাতে ওসি জানান, শাহাদাত হোসেন ওরফে দোয়েলের সঙ্গে চাচাতো ভাই ছিদ্দিক মাতব্বরের ছেলে সাদ্দাম হোসেনের মধ্যে দীর্ঘদিন বিরোধ চলছিল। রোববার রাতে পূর্ববিরোধের জেরে দুজনের মধ্যে বাগ্বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে দোয়েলকে গুলি করা হয়। তাঁকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে চকরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়া গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
ওসি বলেন, প্রাথমিকভাবে পুলিশ জানতে পেরেছে, শাহাদাত হোসেনের পরিবারের সঙ্গে সাদ্দাম হোসেনের পরিবারের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে জমি-সংক্রান্ত বিরোধের জেরে এ ঘটনা ঘটেছে। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে বলে জানান তিনি।
