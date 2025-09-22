Ajker Patrika
> সারা দেশ
> কক্সবাজার

মহেশখালীতে ভাতিজার গুলিতে চাচা নিহত

কক্সবাজার প্রতিনিধি
কক্সবাজারের মহেশখালীতে গুলিতে নিহত শাহাদাত হোসেন দোয়েল। ছবি: সংগৃহীত
কক্সবাজারের মহেশখালীতে গুলিতে নিহত শাহাদাত হোসেন দোয়েল। ছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজারের মহেশখালীতে ‘পূর্বশত্রুতার জেরে’ ভাতিজার গুলিতে চাচা নিহত হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। গতকাল রোববার রাত ১০টার দিকে উপজেলার কালারমারছড়া ইউনিয়নের মোহাম্মদ শাহ ঘোনার মুজিব কিল্লা নামক এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত শাহাদাত হোসেন ওরফে দোয়েল (৪৯) একই এলাকার মৃত ফজল হকের ছেলে। অভিযুক্ত সাদ্দাম হোসেন নিহতের প্রতিবেশী ছিদ্দিক মাতব্বরের ছেলে। দুজন সম্পর্কে চাচা-ভাতিজা।

মহেশখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মঞ্জুরুল হক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয়দের বরাতে ওসি জানান, শাহাদাত হোসেন ওরফে দোয়েলের সঙ্গে চাচাতো ভাই ছিদ্দিক মাতব্বরের ছেলে সাদ্দাম হোসেনের মধ্যে দীর্ঘদিন বিরোধ চলছিল। রোববার রাতে পূর্ববিরোধের জেরে দুজনের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে দোয়েলকে গুলি করা হয়। তাঁকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে চকরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়া গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ওসি বলেন, প্রাথমিকভাবে পুলিশ জানতে পেরেছে, শাহাদাত হোসেনের পরিবারের সঙ্গে সাদ্দাম হোসেনের পরিবারের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে জমি-সংক্রান্ত বিরোধের জেরে এ ঘটনা ঘটেছে। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে বলে জানান তিনি।

বিষয়:

গুলিকক্সবাজারনিহতচট্টগ্রাম বিভাগমহেশখালীজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ভারতীয় দর্শকদের বিমান ধসের ইঙ্গিত দিয়ে পাকিস্তানি ক্রিকেটারের নতুন বিতর্ক

ভারতীয় দর্শকদের বিমান ধসের ইঙ্গিত দিয়ে পাকিস্তানি ক্রিকেটারের নতুন বিতর্ক

যে কারণে বিদেশে স্থায়ী হয়েছেন তৌকীর-বিপাশা

যে কারণে বিদেশে স্থায়ী হয়েছেন তৌকীর-বিপাশা

রাষ্ট্রদূত হলেন দুই সেনা কর্মকর্তা

রাষ্ট্রদূত হলেন দুই সেনা কর্মকর্তা

ভারতের আসল শত্রু কে, জানিয়ে দিলেন মোদি

ভারতের আসল শত্রু কে, জানিয়ে দিলেন মোদি

সাংবাদিকদের ‘সন্ত্রাসী’ বললেন ম্যাজিস্ট্রেট

সাংবাদিকদের ‘সন্ত্রাসী’ বললেন ম্যাজিস্ট্রেট

সম্পর্কিত

সখীপুরে বনপ্রহরীদের ওপর হামলা: ইউপি সদস্য, বিএনপি নেতাসহ ৭ জনের নামে মামলা

সখীপুরে বনপ্রহরীদের ওপর হামলা: ইউপি সদস্য, বিএনপি নেতাসহ ৭ জনের নামে মামলা

টেকনাফে বজ্রপাতে নিখোঁজ জেলের লাশ উদ্ধার

টেকনাফে বজ্রপাতে নিখোঁজ জেলের লাশ উদ্ধার

রাজধানীতে জলজট, বিদ্যুতায়িত হয়ে বাইসাইকেল আরোহীর মৃত্যু

রাজধানীতে জলজট, বিদ্যুতায়িত হয়ে বাইসাইকেল আরোহীর মৃত্যু

মহেশখালীতে ভাতিজার গুলিতে চাচা নিহত

মহেশখালীতে ভাতিজার গুলিতে চাচা নিহত