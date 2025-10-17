Ajker Patrika
রামুতে ট্রেনে কাটা পড়ে এক যুবকের মৃত্যু

কক্সবাজার প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
কক্সবাজারের রামু উপজেলায় ট্রেনে কাটা পড়ে এক যুবক নিহত হয়েছেন। আজ সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার রাজারকুল ইউনিয়নের মনসুর আলী স্কুলের পাশে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত যুবকের নাম মো. ইউনুস (২৪)। তিনি রাজারকুল ইউনিয়নের নয়াপাড়া এলাকার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ফয়েজ আহমদের ছেলে।

রাজারকুল ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্য আলম শাইর জানান, কক্সবাজার থেকে ছেড়ে আসা প্রবাল এক্সপ্রেস ট্রেনে কাটা পড়েন যুবক। এতে তিনি ঘটনাস্থলে নিহত হন।

রামু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফ হোছাইন বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

কক্সবাজাররামুদুর্ঘটনানিহতচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরযুবক
যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্ট শীর্ষ ১০-এর বাইরে

বাণিজ্যিক আদালত হচ্ছে, মামলা নিষ্পত্তি ৯০ দিনে

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৬ অক্টোবর ২০২৫

রেলের কেনাকাটায় অনিয়ম, এক পর্দার দামই ৮৮,৮২৬

মেট্রোরেল চলাচলের সময় ও ট্রিপ বাড়বে রোববার থেকে

ভারতে পালানোর সময় বরগুনা ও বরিশালের দুই আ.লীগ নেতা আটক

খানসামায় বিদ্যুতায়িত হয়ে ছাত্রদল কর্মীর মৃত্যু

বন্ধুকে কুপিয়ে ও গলা কেটে হত্যা, যুবক গ্রেপ্তার

মাদারীপুরের কলেজটিতে পাস করেননি কেউ

