চকরিয়ায় অজ্ঞাত গাড়ির চাপায় নছিমনচালক নিহত

কক্সবাজারের চকরিয়ায় অজ্ঞাত গাড়ির চাপায় নয়ন উদ্দিন (২১) নামের এক নছিমনচালক নিহত হয়েছেন। চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের উপজেলার ডুলাহাজারা ইউনিয়নের মালুমঘাট স্টেশনে আজ মঙ্গলবার ভোর সাড়ে ৫টায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত নয়ন কক্সবাজার পৌরসভার ইসলাম গ্রামের মোহাম্মদ হোসেনের ছেলে।
পুলিশ জানায়, মঙ্গলবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে কক্সবাজার থেকে ছেড়ে আসা একটি নছিমন চকরিয়ার বদরখালী সেতু হয়ে মহেশখালী যাচ্ছিল। নছিমনটি মালুমঘাট স্টেশন এলাকায় পৌঁছালে গাড়ির একটি চাকা ফুটো হয়ে যায়। নছিমনচালক নয়ন চাকাটি মেরামত করছিলেন। এ সময় চট্টগ্রামগামী একটি অজ্ঞাত গাড়ি তাঁকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই নয়ন নিহত হন। দুর্ঘটনার পরপরই বেপরোয়া গতিতে গাড়িটি পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে মালুমঘাট হাইওয়ে থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।
মালুমঘাট হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহাবুব রহমান জানালেন, ‘পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকায় লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে। দুর্ঘটনাকবলিত নছিমনটি জব্দ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’
