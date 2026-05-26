১০ বছরের নাতনিকে ধর্ষণচেষ্টা দাদার, প্রতিবাদ করায় বাবার বিরুদ্ধে মামলা

নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলায় ১০ বছর বয়সী এক শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ উঠেছে তার আপন দাদার বিরুদ্ধে। এই ঘটনার প্রতিবাদ করায় স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সহযোগিতায় শিশুটির বাবাকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছে ভুক্তভোগী পরিবার।
আজ মঙ্গলবার দুপুরে নরসিংদী প্রেসক্লাব এলাকায় একটি গণমাধ্যম কার্যালয়ে এসে ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা এই অভিযোগ করেন।
ভুক্তভোগী শিশুর পরিবার জানায়, শিশুটির দাদা বজলুর রহমান ৯ মে বাড়িতে একা পেয়ে তাঁর ১০ বছর বয়সী নাতনিকে ধর্ষণের চেষ্টা করেন। বিষয়টি জানতে পেরে শিশুটির বাবা প্রতিবাদ করলে দাদা ও পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বাগ্বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে উত্তেজনার সৃষ্টি হলে বাড়িঘরে ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটে।
পরিবারের অভিযোগ, মূল ঘটনা আড়াল করতে স্থানীয় প্রভাবশালীদের সহায়তায় শিশুটির বাবার বিরুদ্ধে রায়পুরা থানায় ভাঙচুর ও গরু চুরির মামলা করা হয়। পরে ১৮ মে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠায়। পাঁচ দিন কারাভোগের পর ২৩ মে তিনি জামিনে মুক্তি পান। তাঁর বৃদ্ধ বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা। তাই এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিরা তাঁর কথা শোনেন।
জেল থেকে মুক্ত হয়ে গত রোববার শিশুটির বাবা রায়পুরা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর দাবি, ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ ধামাচাপা দিতেই তাঁর বিরুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করা হয়েছে।
এ বিষয়ে রায়পুরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জানান, অভিযোগ পাওয়ার পর বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে। তদন্ত শেষে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে ময়মনসিংহের ঈদগাহ মাঠ ও বিভিন্ন মসজিদে ঈদুল আজহার জামাতের আয়োজন সম্পন্ন করা হয়েছে। জেলার ১৩টি উপজেলার ঈদুল আজহার নামাজের সময়সূচি নির্ধারণ করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন।২৪ মিনিট আগে
১৯৯তম ঈদুল আজহার জামাতের জন্য প্রস্তুত কিশোরগঞ্জের ঐতিহাসিক শোলাকিয়া ঈদগাহ ময়দান। প্রতিবছরের মতো এবারও দেশের সবচেয়ে বড় জামাত এখানে হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।৩৩ মিনিট আগে
চাঁদপুরে সিমেন্টবোঝাই ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মিম আক্তার (৮) নামের এক শিশু নিহত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২৬ মে) সকালে পৌর এলাকার জিয়ানগর অনি-রনি ব্রিকসের সামনে হাজীগঞ্জ-রামগঞ্জ সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
সাভারের বিরুলিয়া ইউনিয়নের সাদুল্লাপুর বাজার সংলগ্ন সরকারি জমিতে অনুমোদন ছাড়াই কোরবানির পশুর হাট বসিয়ে হাসিল আদায়ের অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে। উপজেলা প্রশাসনের তথ্যমতে, চলতি বছরে ইজারা দেওয়া ১৫টি পশুর হাটের তালিকায় সাদুল্লাপুর পশুর হাটের নাম নেই। এরপরও সেখানে প্রকাশ্যে কোরবানির১ ঘণ্টা আগে