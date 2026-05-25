কিশোরগঞ্জ

কিশোরগঞ্জে পিকআপের ধাক্কায় প্রাণ গেল স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানের

কিশোরগঞ্জ ও অষ্টগ্রাম প্রতিনিধি
মনির হোসেন ও তাঁর স্ত্রী মুন্নি আক্তার এবং তাঁদের ছেলে মুহাম্মদ আয়ান। ছবি: সংগৃহীত

কিশোরগঞ্জের মিঠামইনে অলওয়েদার সড়কে চালবোঝাই পিকআপের ধাক্কায় একই পরিবারের তিনজন নিহত হয়েছে। আজ সোমবার (২৫ মে) সন্ধ্যায় অলওয়েদার সড়কের ভাতশালা সেতুর মিঠামইন অংশে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলো মিঠামইন উপজেলা সদরের মহিষারকান্দি গ্রামের মনির হোসেন (৩৭) ও তাঁর স্ত্রী মুন্নি আক্তার (৩০) এবং তাঁদের ১০ বছর বয়সী ছেলে মুহাম্মদ আয়ান। মনির হোসেন কিশোরগঞ্জ শহরে দুটি কোচিং সেন্টার পরিচালনা করতেন বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, সন্ধ্যায় অষ্টগ্রামের দিক থেকে একই মোটরসাইকেলে করে মনির হোসেন তাঁর স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে মিঠামইনে যাচ্ছিলেন। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি চালবোঝাই পিকআপের সঙ্গে মোটরসাইকেলটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই তিনজন নিহত হয়। ঘটনার পর স্থানীয় জনতা পিকআপসহ চালককে আটকে রাখে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পিকআপটি জব্দ করে এবং চালককে থানায় নিয়ে আসে।

দুর্ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে অষ্টগ্রাম সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার মো. শহীদুল হক বলেন, এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

