মার্কিন হামলার পরও প্রতিক্রিয়া নেই তেহরানের

যুদ্ধ বন্ধে চলমান আলোচনা ও যুদ্ধবিরতির মধ্যেই দক্ষিণ ইরানে হামলার দাবি করেছে যুক্তরাষ্ট্র। তবে যুক্তরাষ্ট্রের এমন দাবির বিপরীতে এখনো আনুষ্ঠানিক কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি তেহরান। ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, বন্দরনগরী বন্দর আব্বাসে তিনটি বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে।
স্থানীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিস্ফোরণগুলো সরাসরি বন্দর আব্বাস শহরের ভেতরে ঘটেছে কি না, তা নিশ্চিত নয়। সেগুলো সমুদ্র এলাকায় বা শহরের আশপাশেও হয়ে থাকতে পারে।
এদিকে যুক্তরাষ্ট্র দাবি করেছে, ইরানের কিছু ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণযান ও নৌযানে হামলা চালানো হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ, ওই নৌযানগুলো হরমুজ প্রণালিতে মাইন পেতে রাখার চেষ্টা করছিল। এর জবাবেই অভিযান চালানো হয়।
আল জাজিরা বলছে, তবে এখন পর্যন্ত ইরানের কর্মকর্তারা যুক্তরাষ্ট্রের হামলার দাবিকে সরাসরি অস্বীকারও করেননি, আবার নিশ্চিতও করেননি। তাঁরা ঘটনাটির বিস্তারিত কোনো তথ্য প্রকাশ করেননি।
পরিস্থিতি নিয়ে আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ইরানের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি আসতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের চলমান যুদ্ধবিরতির মধ্যেই দেশটিতে হামলা চালিয়েছে মার্কিন বাহিনী। যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী বলেছে, তারা ইরানের দক্ষিণাঞ্চলে দেশটির ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপনা ও মাইন স্থাপনের চেষ্টায় থাকা নৌযানে হামলা চালিয়েছে।
