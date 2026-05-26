Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

মার্কিন হামলার পরও প্রতিক্রিয়া নেই তেহরানের

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৬ মে ২০২৬, ১৩: ৫৮
মার্কিন হামলার পরও প্রতিক্রিয়া নেই তেহরানের
গত ৮ এপ্রিল থেকে যুক্তরাষ্ট্র-ইরানের মধ্যে একটি ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতি কার্যকর রয়েছে। এর মধ্যেই আজ আবার হামলার দাবি করেছে যুক্তরাষ্ট্র। ছবি: এএফপি

যুদ্ধ বন্ধে চলমান আলোচনা ও যুদ্ধবিরতির মধ্যেই দক্ষিণ ইরানে হামলার দাবি করেছে যুক্তরাষ্ট্র। তবে যুক্তরাষ্ট্রের এমন দাবির বিপরীতে এখনো আনুষ্ঠানিক কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি তেহরান। ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, বন্দরনগরী বন্দর আব্বাসে তিনটি বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে।

স্থানীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিস্ফোরণগুলো সরাসরি বন্দর আব্বাস শহরের ভেতরে ঘটেছে কি না, তা নিশ্চিত নয়। সেগুলো সমুদ্র এলাকায় বা শহরের আশপাশেও হয়ে থাকতে পারে।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্র দাবি করেছে, ইরানের কিছু ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণযান ও নৌযানে হামলা চালানো হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ, ওই নৌযানগুলো হরমুজ প্রণালিতে মাইন পেতে রাখার চেষ্টা করছিল। এর জবাবেই অভিযান চালানো হয়।

যুদ্ধবিরতির মধ্যেই ইরানে মার্কিন হামলাযুদ্ধবিরতির মধ্যেই ইরানে মার্কিন হামলা

আল জাজিরা বলছে, তবে এখন পর্যন্ত ইরানের কর্মকর্তারা যুক্তরাষ্ট্রের হামলার দাবিকে সরাসরি অস্বীকারও করেননি, আবার নিশ্চিতও করেননি। তাঁরা ঘটনাটির বিস্তারিত কোনো তথ্য প্রকাশ করেননি।

পরিস্থিতি নিয়ে আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ইরানের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি আসতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বিষয়:

মধ্যপ্রাচ্যযুক্তরাষ্ট্রক্ষেপণাস্ত্রতেহরানপাঠকের আগ্রহবিস্ফোরণইরানহরমুজ প্রণালি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত