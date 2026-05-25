নগদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, সপ্তাহে ছুটি ২ দিন

অর্থ লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠান নগদ লিমিটেড জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগে ‘সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১ জুন পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।
বিভাগের নাম: মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন।
পদের নাম: সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/এক্সিকিউটিভ।
পদসংখ্যা: ১ জন।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমানের ডিগ্রি পাস।
চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।
অভিজ্ঞতা: ১-৩ বছর।
বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।
কর্মস্থল: ঢাকা জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকা আবশ্যক।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, মোবাইল বিল, সপ্তাহে দুই দিন ছুটি, মেডিকেল বিমা এবং দুটি উৎসব বোনাস দেওয়া হবে।
আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১ জুন, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
