চাঁদপুরে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ গেল শিশুর

চাঁদপুরে সিমেন্টবোঝাই ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মিম আক্তার (৮) নামের এক শিশু নিহত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২৬ মে) সকালে পৌর এলাকার জিয়ানগর অনি-রনি ব্রিকসের সামনে হাজীগঞ্জ-রামগঞ্জ সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
মিম উপজেলার বড়কুল পূর্ব ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ড মুন্সী বাড়ির ইমান হোসেনের মেয়ে। সে স্থানীয় একটি মাদ্রাসার তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী।
স্থানীয় লোকজন জানায়, মিম তাঁর নানির সঙ্গে সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ নানির হাত ছেড়ে সড়ক পার হতে দৌড় দেয়। এ সময় রামগঞ্জগামী সিমেন্টবোঝাই একটি ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে সে। ঘটনাস্থলেই মারা যায় শিশুটি।
হাজীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল মান্নান বলেন, ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ ট্রাকটি জব্দ করেছে। চালক ও তাঁর সহকারী পালিয়েছেন। এই ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে ময়মনসিংহের ঈদগাহ মাঠ ও বিভিন্ন মসজিদে ঈদুল আজহার জামাতের আয়োজন সম্পন্ন করা হয়েছে। জেলার ১৩টি উপজেলার ঈদুল আজহার নামাজের সময়সূচি নির্ধারণ করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন।২৩ মিনিট আগে
১৯৯তম ঈদুল আজহার জামাতের জন্য প্রস্তুত কিশোরগঞ্জের ঐতিহাসিক শোলাকিয়া ঈদগাহ ময়দান। প্রতিবছরের মতো এবারও দেশের সবচেয়ে বড় জামাত এখানে হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।৩২ মিনিট আগে
নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলায় ১০ বছর বয়সী এক শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ উঠেছে তার আপন দাদার বিরুদ্ধে। এই ঘটনার প্রতিবাদ করায় স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সহযোগিতায় শিশুটির বাবাকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন ভুক্তভোগী শিশুর বাবা।৩৮ মিনিট আগে
সাভারের বিরুলিয়া ইউনিয়নের সাদুল্লাপুর বাজার সংলগ্ন সরকারি জমিতে অনুমোদন ছাড়াই কোরবানির পশুর হাট বসিয়ে হাসিল আদায়ের অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে। উপজেলা প্রশাসনের তথ্যমতে, চলতি বছরে ইজারা দেওয়া ১৫টি পশুর হাটের তালিকায় সাদুল্লাপুর পশুর হাটের নাম নেই। এরপরও সেখানে প্রকাশ্যে কোরবানির১ ঘণ্টা আগে