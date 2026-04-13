দর্শনা থেকে আড়াই কোটির টাকার ১০টি স্বর্ণের বারসহ একজন আটক

জীবননগর ও চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি
স্বর্ণের বারসহ একজন আটক। ছবি: সংগৃহীত

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থেকে প্রায় আড়াই কোটির টাকার ১০টি স্বর্ণের বারসহ একজনকে আটক করেছে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি)। আজ সোমবার (১৩ এপ্রিল) সকাল ৬টার দিকে দর্শনা পুরাতন রেলস্টেশন এলাকা থেকে স্বর্ণসহ তাঁকে আটক হয়। আটক ব্যক্তি দর্শনার মোবারকপাড়া গ্রামের মৃত বাদল খানের ছেলে আলমঙ্গীর খান (৫৫)।

৬ বিজিবি এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের (৬ বিজিবি) অধীন একটি বিশেষ টহল দল চোরাচালানবিরোধী অভিযান করে। বিজিবির ওই টহল দলটি দর্শনা পুরাতন রেলস্টেশন এলাকায় পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী ওত পেতে থাকে। এ সময় এক ব্যক্তি বাংলাদেশ থেকে ভারতের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করলে বিজিবি সদস্যরা তাঁকে থামার জন্য সংকেত প্রদান করেন। কিন্তু তিনি সংকেত অমান্য করে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করলে টহল দল তাৎক্ষণিক ধাওয়া করে তাঁকে হাতেনাতে আটক করতে সক্ষম হয়।

বিজিবি আরও জানায়, এ সময় আটক ওই ব্যক্তির জনসাধারণের সামনে দেহ তল্লাশি করলে কোমরে খাকি স্কচটেপ দ্বারা মোড়ানো দুটি প্যাকেট উদ্ধার করা হয়। প্যাকেটগুলো খুলে মোট ১০টি স্বর্ণের বার উদ্ধার করা হয়। এ ছাড়া চোরাচালান কাজে ব্যবহৃত একটি স্মার্টফোনও জব্দ করা হয়। উদ্ধারকৃত স্বর্ণের ওজন ১ কেজি ১৬৬ গ্রাম। যার বাজারমূল্য ২ কোটি ৪৭ লাখ ৮৯ হাজার ১৬০ টাকা।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল নাজমুল হাসান বলেন, উদ্ধারকৃত ১০টি স্বর্ণের বার যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হস্তান্তরের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। আর আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

