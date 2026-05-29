আগুনের খবর দিলেও আসেনি ফায়ার সার্ভিস, স্থানীয়দের ক্ষোভ

চট্টগ্রামের আনোয়ারার উত্তর গুয়াপঞ্চকে শর্টসার্কিটের আগুনে পুড়ে গেছে বিদ্যুতের ১৫টি মিটার ও একটি মোটরসাইকেল। অভিযোগ উঠেছে, আগুনের খবর দেওয়া হলেও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে যাননি। এ নিয়ে ক্ষোভ জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
উপজেলার বৈরাগ ইউনিয়নের উত্তর গুয়াপঞ্চক মাহমুদ সওদাগরের ভবনে গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে এই ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্র বলেছে, শর্টসার্কিট থেকে ভবনের সিঁড়ির কক্ষে আগুনের সূত্রপাত। প্রায় দেড় ঘণ্টার চেষ্টার পর গ্রামবাসী আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। তবে তার আগেই মূল ফটকে বিদ্যুতের ১৫টি মিটার ও একটি মোটরসাইকেল পুড়ে যায়। এতে প্রবেশপথে আটকা পড়েন নারী-পুরুষসহ শিশুরা। এ সময় পুরো এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় আটকে পড়া ব্যক্তিদের উদ্ধার করা হয়।
ভুক্তভোগী ব্যক্তিরা অভিযোগ করেছেন, স্থানীয় লোকজন একাধিকবার যোগাযোগ করার পরও ফায়ার সার্ভিসের কোনো সহায়তা পায়নি।
ভবনের ভাড়াটিয়া মোহাম্মদ ইসমাইল বলেন, ‘ভবনটিতে কোনো অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নেই। এখানে একটিমাত্র সিঁড়ি ছাড়া আর কোনো জরুরি বহির্গমনের ব্যবস্থাও রাখা হয়নি। আগুনে ভবনের ছাদে বাচ্চাদের নিয়ে আটকে পড়ার বিষয়ে ফায়ার সার্ভিসকে আমরা একাধিকবার জানানোর পরও তারা আসেনি। এ ছাড়াও বাড়ির মালিক কীভাবে ভবন নির্মাণের প্ল্যান অনুমোদন পেয়েছেন তা-ও তদন্তের দাবি জানাচ্ছি। এখানে আমরা নিরাপদ বোধ করছি না।’
জানতে চাইলে ভবনের মালিক মাহমুদ সওদাগর বলেন, আগুনের খবরটি ফায়ার সার্ভিসকে জানানোর পরও তারা কোনো সহযোগিতা করেনি। দায়িত্বে অবহেলা ও দুর্ঘটনাস্থলে এসে সেবা না দেওয়ার এমন কাণ্ড ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের কাছ থেকে মানুষ আশা করে না।
অভিযোগের ব্যাপারে জানতে চাইলে আনোয়ারা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ইনচার্জ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ বলেন, ‘খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ঘটনাস্থলে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে যাই। কিছুক্ষণ পর হাবিবুল্লাহ নামের এক ব্যক্তি ফোন করে জানান, আগুন নিভে গেছে। তারপর আমরা চাতরী এলাকা থেকে ফিরে আসি।’
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী দীপেন দেওয়ান বলেছেন, পাহাড় ও সমতল অঞ্চলের উন্নয়ন নিশ্চিত করাই বর্তমান সরকারের লক্ষ্য। সমতল ও পাহাড়ে কোনো বৈষম্য থাকবে না।৩ মিনিট আগে
শরীয়তপুরের জাজিরা উপজেলায় মরিচ খেতে কুড়িয়ে পাওয়া একটি পরিত্যক্ত হাত বোমা (ককটেল) বিস্ফোরণে রাহাত মাদবর (১০) নামের এক শিশুর ডান হাতের কবজি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এই ঘটনায় তার শরীরের বিভিন্ন অংশও গুরুতর ক্ষতবিক্ষত হয়েছে।১১ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলায় তথাকথিত ‘গণপিটুনিতে’ এক ব্যক্তি নিহত এবং আরও দুজন গুরুতর আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। নিহত ব্যক্তির পরিবারের দাবি, পূর্বশত্রুতার জের ধরে পরিকল্পিতভাবে এই হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে।২০ মিনিট আগে
খুলনা মহানগরীর জোড়াগেট হাটে বসা খুলনার সবচেয়ে বড় কোরবানির পশুর হাট শেষ হয়েছে। খুলনা সিটি করপোরেশনের (কেসিসি) পরিচালিত এই পশুর হাট থেকে এবার সোয়া ২ কোটি টাকার বেশি রাজস্ব আদায়।১ ঘণ্টা আগে