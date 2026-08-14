Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে গ্যাস না পেয়ে অটোচালকদের সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামে গ্যাস না পেয়ে অটোচালকদের সড়ক অবরোধ
নগরের ষোলশহর এলাকায় সড়ক অবরোধ করেছেন সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালকেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেও গ্যাস না পেয়ে চট্টগ্রাম নগরের ষোলশহর এলাকায় সড়ক অবরোধ করেছেন সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালকেরা। গ্যাসের তীব্র সংকটে আয়-রোজগার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আজ শুক্রবার ভোরে কয়েক শ চালক সড়কে অবস্থান নেন। অবরোধের কারণে মুরাদপুর থেকে ২ নম্বর গেট পর্যন্ত মূল সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে সড়কের দুই পাশে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, অবরোধস্থলের পাশে ফসিল ফিলিং স্টেশনের সামনে গ্যাস নেওয়ার জন্য শত শত সিএনজিচালিত অটোরিকশা রাতভর দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে গিয়ে চালকদের সড়ক থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে পুলিশ।

অবরোধে অংশ নেওয়া চালক শাহিন আলম বলেন, ‘২৪ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে গাড়ি নিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে আছি। গ্যাস না পাওয়ায় গাড়ি চালাতে পারছি না। কখন গ্যাস পাওয়া যাবে, সেটিও কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারছে না। এ অবস্থায় পরিবার চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে।’

আরেক চালক মো. হারুন বলেন, ‘গ্যাসের অভাবে দুই দিন ধরে গাড়ি চালাতে পারছি না। পরিবার-পরিজন নিয়ে মানবেতর অবস্থায় আছি। অথচ গাড়ির জমা ও সংসারের খরচ ঠিকই দিতে হচ্ছে।’

ফসিল ফিলিং স্টেশনের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, গ্যাসের সরবরাহ না থাকায় সিএনজিচালিত অটোরিকশায় গ্যাস দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে তাঁদের কিছু করার নেই।

এ বিষয়ে পাঁচলাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জহেদুল ইসলাম বলেন, চালকদের সড়ক থেকে সরিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

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