Ajker Patrika
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কুমিল্লা

মেঘনায় সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেলচালক নিহত

হোমনা (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 
মেঘনায় সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেলচালক নিহত
প্রতীকী ছবি

কুমিল্লার মেঘনা উপজেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় মো. সিয়াম (১৯) নামে এক মোটরসাইকেলচালক নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার বিকেলে দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হওয়ার পর ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার ভোরে তাঁর মৃত্যু হয়।

নিহত সিয়াম উপজেলার গোবিন্দপুর ইউনিয়নের শিকিরগাঁও গ্রামের উত্তরপাড়া এলাকার মো. মোস্তাক মিয়ার ছেলে।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার বিকেলে মোটরসাইকেল নিয়ে ঘুরতে বের হন সিয়াম। উপজেলার লক্ষণখোলা এলাকা থেকে বাড়ি ফেরার পথে কাশিপুর এলাকায় একটি অটোরিকশাকে অতিক্রম করার সময় বিপরীত দিক থেকে আসা দুটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে তাঁর মোটরসাইকেলের সংঘর্ষ হয়। এতে অন্যরা তেমন আহত না হলেও সিয়াম গুরুতর আহত হন।

পরে স্থানীয়রা তাঁর পরিবারের সদস্যদের খবর দেন। পরিবারের সদস্যরা তাঁকে উদ্ধার করে মেঘনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য দ্রুত ঢাকায় নেওয়ার পরামর্শ দেন।

পরিবারের সদস্যরা প্রথমে তাঁকে মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পরামর্শ দেন। তবে সেখানে শয্যা না পাওয়ায় তাঁকে শ্যামলীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার ভোরে তাঁর মৃত্যু হয়।

মেঘনা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. সায়মা রহমান বলেন, ‘ছেলেটি গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে এসেছিল। তাঁর অবস্থা বিবেচনায় আমাদের চিকিৎসক দ্রুত ঢাকায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে রেফার করেন। পরে নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।’

বিষয়:

কুমিল্লামৃত্যুদুর্ঘটনাসড়ক দুর্ঘটনামেঘনা
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