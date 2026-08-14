ইউএনও অফিসে ছাত্রদল-যুবদলের ভাঙচুর, ফ্যামিলি কার্ডে নিয়োগ পরীক্ষার ফল স্থগিত

ফ্যামিলি কার্ড শুমারি-২০২৬-এর তথ্য সংগ্রহকারী ও সুপারভাইজার নিয়োগে অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগে বিক্ষোভ, ঘেরাও ও ভাঙচুরের ঘটনার পর নাটোরের চার উপজেলার নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল স্থগিত করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাজশাহী বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়ের পরিচালক সৈয়দ মোস্তাক হাসান এক আদেশে এ সিদ্ধান্ত জানান।
ফল স্থগিত হওয়া চার উপজেলা হলো—লালপুর, বাগাতিপাড়া, বড়াইগ্রাম ও গুরুদাসপুর।
বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, চার উপজেলায় তথ্য সংগ্রহকারী ও সুপারভাইজার নিয়োগের প্রকাশিত ফলাফল ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনায় স্থগিত করা হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এ সংক্রান্ত কার্যক্রম বন্ধ থাকবে।
যোগাযোগ করা হলে বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়ের পরিচালক সৈয়দ মোস্তাক হাসান বলেন, ‘ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনায় ফলাফল স্থগিত করা হয়েছে। পরবর্তীকালে যে নির্দেশনা আসবে, সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
এর আগে গত বুধবার (১২ আগস্ট) প্রকাশিত ফলাফল নিয়ে অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ তুলে লালপুর ও বাগাতিপাড়ায় বিক্ষোভ করেন ছাত্রদল ও যুবদলের নেতা-কর্মীরা। এ সময় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কার্যালয় ঘেরাও, চেয়ার ও ফুলের টব ভাঙচুর করা হয়। অবরুদ্ধ হন ইউএনও। পরে ফলাফল স্থগিতের জন্য বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা পর্যন্ত আলটিমেটাম দিয়ে স্থান ত্যাগ করেন বিক্ষোভকারীরা।
অবশ্য অনিয়মের অভিযোগ অস্বীকার করে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তারা জানান, নির্ধারিত নিয়ম মেনে শতভাগ মেধার ভিত্তিতেই ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছিল। তবে লালপুর ও বাগাতিপাড়ার ঘটনার পরদিনই এই দুই উপজেলার পাশাপাশি বড়াইগ্রাম ও গুরুদাসপুর উপজেলার নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফলও স্থগিতের আদেশ জারি করা হলো।
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