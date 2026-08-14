Ajker Patrika
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কুমিল্লা

দাউদকান্দিতে মাইক্রোভর্তি প্রায় এক কোটি টাকার ভারতীয় মাদক উদ্ধার

দাউদকান্দি (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 
দাউদকান্দিতে মাইক্রোভর্তি প্রায় এক কোটি টাকার ভারতীয় মাদক উদ্ধার
মাইক্রোবাস থেকে ২৫৬ কেজি গাঁজাসহ বিপুল পরিমাণ ভারতীয় মাদকদ্রব্য উদ্ধার করেছে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লার দাউদকান্দিতে একটি হাইয়েস মাইক্রোবাস থেকে ২৫৬ কেজি গাঁজাসহ বিপুল পরিমাণ ভারতীয় মাদকদ্রব্য উদ্ধার করেছে পুলিশ। উদ্ধার করা মাদকের আনুমানিক মূল্য প্রায় এক কোটি টাকা বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (১৩ আগস্ট) রাত ৮টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের দাউদকান্দির গৌরীপুর এলাকার ইসা খাঁ পাম্পসংলগ্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব মাদক উদ্ধার করা হয়। এ সময় মাদক পরিবহনে ব্যবহৃত কালো রঙের একটি হাইয়েস মাইক্রোবাস জব্দ করা হয়। তবে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে গাড়িটির চালক পালিয়ে যান।

দাউদকান্দি মডেল থানার তদন্ত কর্মকর্তা শামসুল আলম জানান, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাজেদুল ইসলাম পলাশের নেতৃত্বে উপপরিদর্শক (এসআই) রবিউল ইসলাম, এসআই কাওসার হোসেনসহ পুলিশের সদস্যরা এ অভিযান পরিচালনা করেন।

পুলিশ জানায়, মাইক্রোবাসটি তল্লাশি করে কালো প্লাস্টিকের প্যাকেটে মোড়ানো ২৫৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। এ ছাড়া কালো কাগজে মোড়ানো ভারতীয় ফেয়ারডিলের ১ হাজার ৫৭৫ বোতল এবং বাদামি প্লাস্টিকের কাগজে মোড়ানো ৪৮টি প্যাকেটে ভারতীয় এস্কাফের ১ হাজার ২০০ বোতল উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশের অভিযান চলাকালে গাড়িটির চালক পালিয়ে যান। পরে গাড়িটি তল্লাশি করে এসব মাদক উদ্ধার করা হয়। পলাতক চালককে শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের পাশাপাশি মাদকের এই বড় চালানের সঙ্গে কারা জড়িত, কোথা থেকে এসব মাদক আনা হয়েছিল এবং কোথায় নেওয়া হচ্ছিল—তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন দাউদকান্দির সহকারী পুলিশ সুপার খলিলুর রহমানসহ পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

স্থানীয় কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী জানান, দাউদকান্দিতে একসঙ্গে এত বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধারের ঘটনা তাঁরা আগে দেখেননি। মহাসড়ক দিয়ে এত বড় মাদকের চালান পরিবহনের ঘটনায় তাঁরা বিস্ময় প্রকাশ করেন।

পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার করা মাদকের আনুমানিক মূল্য প্রায় এক কোটি টাকা। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি পলাতক চালককে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। একই সঙ্গে মাদকের এই চালানের সঙ্গে জড়িত অন্য ব্যক্তিদের শনাক্তে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

বিষয়:

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