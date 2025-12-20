Ajker Patrika

চট্টগ্রামে ওসমান হাদির গায়েবানা জানাজা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামে হাদির গায়েবানা জানাজা। ছবি: আজকের পত্রিকা
চট্টগ্রামে হাদির গায়েবানা জানাজা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান বিন হাদির গায়েবানা জানাজা চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (২০ ডিসেম্বর) নগরের ঐতিহাসিক লালদীঘি ময়দানে বিকেল ৪টায় চট্টগ্রামের সর্বস্তরের ছাত্র-জনতার ব্যানারে এ জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় ইমামতি ও দোয়া পরিচালনা করেন কল্পোলোক আবাসিক জামে মসজিদের খতিব ইমরানুল হক সায়েম।

জানাজায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীসহ অসংখ্য মানুষ অংশ নেন। জানাজা শেষে মিছিল নিয়ে নগরের নিউমার্কেট মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।

জানাজা আগে সমাবেশে বক্তব্য দেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক জুবায়েরুল ইসলাম মানিক, ইবনে ওমর যায়েদ ও চট্টগ্রাম জুলাই ঐক্যের আহ্বায়ক ইবনে হাসান জিয়াদ।

জুলাই ঐক্যের আহ্বায়ক ইবনে হাসান জিয়াদ বলেন, ‘আমাদের হাদি ভাইয়ের যে দাবি রয়েছে, শহীদ হাদি ভাইয়ের আদর্শকে ধারণ করে আমরা সরকারের কাছে সে দাবিগুলো উত্থাপন করব।’

বিষয়:

চট্টগ্রাম বিভাগজানাজাজেলার খবরইনকিলাব-মঞ্চশরিফ ওসমান হাদি
