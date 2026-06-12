সাতকানিয়ায় নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের বিক্ষোভ মিছিল

চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলায় নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের একদল নেতা-কর্মী বিক্ষোভ মিছিল করেছেন। আজ শুক্রবার সকালে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের সাতকানিয়া উপজেলার মৌলভীর দোকান থেকে কেরানীহাট এলাকার কোনো একটি অংশে এই মিছিল হয়। মিছিলের ১ মিনিট ৭ সেকেন্ডের একটি ভিডিও শুক্রবার দুপুরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে।
মিছিলে নেতৃত্ব দিতে দেখা যায় সাতকানিয়া উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রিদওয়ানুল ইসলামকে। মিছিলের সামনে এক যুবক মোটরসাইকেল চালাচ্ছিলেন। সাতকানিয়া উপজেলা ছাত্রলীগের নাম লেখা ব্যানার নিয়ে ২৫ থেকে ৩০ জন তরুণ ও যুবক বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে মিছিলে অংশ নেন।
স্থানীয় লোকজন জানান, বিভিন্ন যানবাহনে করে এসে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা ব্যানার নিয়ে মিছিল করেন। দ্রুত সময়ের মধ্যে মিছিল শেষ করে তাঁরা সরে পড়েন।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে সাতকানিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের একদল নেতা-কর্মীর মিছিল করার বিষয়টি শুনেছি। মিছিলের ভিডিওটি আমরা যাচাই-বাছাই করে দেখছি। এরপর মিছিলে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হবে।’
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