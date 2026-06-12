Ajker Patrika
রাঙ্গামাটি

কাপ্তাইয়ে লোডশেডিং বন্ধ ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুতের দাবিতে মানববন্ধন

কাপ্তাই (রাঙামাটি) প্রতিনিধি
আপডেট : ১২ জুন ২০২৬, ১৯: ২৯
কাপ্তাইয়ে লোডশেডিং বন্ধ ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুতের দাবিতে মানববন্ধন
বিদ্যুতের দাবিতে কাপ্তাই নতুন বাজার সড়কের পাশে সর্বস্তরের জনসাধারণের পক্ষে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাঙামাটির কাপ্তাই উপজেলায় অতিরিক্ত লোডশেডিং বন্ধ ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুতের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকেল ৫টায় কাপ্তাই নতুন বাজার সড়কের পাশে সর্বস্তরের জনসাধারণের পক্ষে কাপ্তাই ইয়ুথ ক্লাবের ব্যানারে এই কর্মসূচি পালন করা হয়।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, যেখান থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়ে ন্যাশনাল গ্রিডে যুক্ত হয়, সেই কাপ্তাইয়ের মানুষই বিদ্যুৎ থেকে বঞ্চিত। তাঁদের দাবি, দিনে ও রাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকে না এবং প্রতিদিন ২০ থেকে ৩০ বার বিদ্যুৎ আসা-যাওয়া করে।

অংশগ্রহণকারীরা আরও বলেন, ঘন ঘন বিদ্যুৎ-বিভ্রাটে সাধারণ শিক্ষার্থী, ব্যবসায়ী এবং সরকারি-বেসরকারি শিল্পকারখানার উৎপাদন খাতে ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। বিদ্যুৎ-সংকটে সর্বস্তরের মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে বলেও তাঁরা উল্লেখ করেন।

মানববন্ধন থেকে জানানো হয়, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা স্বাভাবিক করা না হলে আগামী শুক্রবার বিক্ষোভ মিছিল করা হবে।

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মানববন্ধনে বক্তব্য দেন কাপ্তাই ইয়ুথ ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সালাউদ্দিন জিতু, কাপ্তাই ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কামাল হাকিম, কাপ্তাই উপজেলা শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল নাহিয়ান ডালিম, ইউপি সদস্য ইমান আলী, নতুন বাজারের ব্যবসায়ী কামাল উদ্দিন এবং বিএসপিআই শিক্ষার্থী মো. আবু সাইম।

বিষয়:

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