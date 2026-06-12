কিশোরগঞ্জে থানা থেকে ৫০ গজ দূরে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কার্যালয়ে ভাঙচুর-লুটপাট

কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কার্যালয়ে ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার (১১ জুন) রাতে দুর্বৃত্তরা এই হামলা চালায়। ঘটনার পর থেকে স্থানীয় বীর মুক্তিযোদ্ধা ও এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ বিরাজ করছে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, পাকুন্দিয়া থানা থেকে প্রায় ৫০ গজ দূরত্বে কার্যালয়টির অবস্থান। গতকাল রাতে কোনো এক সময়ে দুর্বৃত্তরা কার্যালয়টিতে ঢুকে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় এবং ভেতরের আসবাব লুট করে নিয়ে যায়। কার্যালয়টির এক পাশে টিনশেড ঘরে উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের কার্যালয় এবং অন্য পাশের আরেকটি টিনশেড ঘরে বীর মুক্তিযোদ্ধা হযরত আলী থাকতেন। দুর্বৃত্তরা এই দুটি টিনশেডের ঘর ভেঙে সবকিছু নিয়ে গেছে। এ ছাড়া যেসব আসবাব ও নথিপত্র তারা নিতে পারেনি, সেগুলো ভাঙচুর ও তছনছ করে ফেলে রেখে গেছে। থানার কাছাকাছি এই কার্যালয়ে এমন ন্যক্কারজনক ঘটনায় হতবাক স্থানীয় লোকজন।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, ‘রাতে আমরা ভাঙচুরের শব্দ পেয়েছি। তবে ভয়ে কেউ বাসা থেকে বের হইনি।’
পাকুন্দিয়া উপজেলা বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আবদুর রাজ্জাক বলেন, ‘রাতের আঁধারে কারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে, তা আমরা জানি না। তবে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কার্যালয়ের জায়গাটি নিয়ে আদালতে একটি মামলা চলমান রয়েছে। জায়গার মালিকানা-সংক্রান্ত কাগজপত্র আমাদের কাছে বৈধভাবে সংরক্ষিত আছে। আমরা এই ঘটনায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি নিচ্ছি।’
এ বিষয়ে জানতে চাইলে পাকুন্দিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম আরিফুর রহমান বলেন, ঘটনাটি খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যে পুলিশের অনুসন্ধানী কার্যক্রম শুরু হয়েছে। লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পর এ বিষয়ে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
যোগাযোগ করা হলে পাকুন্দিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রুপম দাস বলেন, ‘আমরা ইতিমধ্যে বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেছি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে।’
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