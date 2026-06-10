Ajker Patrika
বেসরকারি

আকিজ গ্রুপে ৭৫ হাজার টাকা বেতনে চাকরি, রয়েছে নানা সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 
আকিজ গ্রুপে ৭৫ হাজার টাকা বেতনে চাকরি, রয়েছে নানা সুবিধা

আকিজ গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান আকিজ ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি লিমিটেড নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের অ্যাকাউন্টস বিভাগে ‘ম্যানেজার’ পদে কর্মী নেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২৫ জুন পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: অ্যাকাউন্টস।

পদের নাম: ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অ্যাকাউন্টিংয়ে এমবিএ, এমকম, এমবিএস ডিগ্রি পাস।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ১০ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

বয়সসীমা: ৪৫ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা (দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ)।

বেতন: ৭৫,০০০ টাকা (মাসিক)।

অন্যান্য সুবিধা: উৎসব বোনাস দুটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, কর্মচারী এবং পরিবারের সদস্যদের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা, ভ্রমণ ভাতা ও মোবাইল বিলের সুবিধা রয়েছে।

আবেদন যেভাবে: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৫ জুন, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

বিষয়:

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