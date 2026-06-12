Ajker Patrika
খুলনা

কেডিএর নতুন চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ পেলেন বিএনপি নেতা মনা

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
কেডিএর নতুন চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ পেলেন বিএনপি নেতা মনা
খুলনা মহানগর বিএনপির সভাপতি এস এম শফিকুল আলম মনা। ছবি: সংগৃহীত

খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (কেডিএ) নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন খুলনা মহানগর বিএনপির সভাপতি এস এম শফিকুল আলম মনা। তাঁকে গ্রেড-২ পদে এক বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করেছে সরকার।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চুক্তি ও বৈদেশিক নিয়োগ শাখা থেকে এ-সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে উপসচিব মো. গোলাম রব্বানী প্রজ্ঞাপনটিতে স্বাক্ষর করেছেন।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন ২০১৮-এর ধারা ৭(১) অনুযায়ী এস এম শফিকুল আলমকে এই পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

তবে শর্ত থাকে যে এই নিয়োগের জন্য তাঁকে অন্য যেকোনো পেশা, ব্যবসা কিংবা সরকারি, আধা সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের সঙ্গে সব ধরনের কর্ম-সম্পর্ক ত্যাগ করতে হবে।

তিনি যেদিন এই পদে যোগদান করবেন, সেই তারিখ থেকে পরবর্তী এক বছর মেয়াদে কেডিএর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

প্রজ্ঞাপনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, এই নিয়োগের অন্য শর্তাবলি পরবর্তীকালে চুক্তিপত্রের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।

জনস্বার্থে জারি করা এই আদেশের অনুলিপি মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবসহ সংশ্লিষ্ট সব দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।

বিষয়:

নিয়োগখুলনা জেলাখুলনা বিভাগখুলনা
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