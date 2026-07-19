Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

সীতাকুণ্ডে বাসচাপায় যুবক নিহত

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
সীতাকুণ্ডে বাসচাপায় যুবক নিহত
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলায় বাসচাপায় মো. ইমন (২০) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। আজ রোববার সকাল সাড়ে ৯টায় উপজেলার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের বড় কুমিরা রয়েল গেট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ইমন ফিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলার পশ্চিম পাতাকাটা গ্রামের মো. সালামের ছেলে। সে সীতাকুণ্ডে জাহাজভাঙা কারখানায় কাজ করত।

প্রত্যক্ষদর্শীর বরাতে হাইওয়ে পুলিশ জানান, সকালে বড় কুমিরা রয়েল গেট এলাকায় রাস্তা পারাপারের সময় ঢাকামুখী বাসের নিচে চাপা পড়েন ইমন। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

বারো আউলিয়া হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. শামীম দুর্ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ‘আইনি প্রক্রিয়া শেষে নিহত যুবকের মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।’

বিষয়:

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