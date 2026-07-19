Ajker Patrika
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বরিশাল

মেহেন্দীগঞ্জে পুকুরে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
মেহেন্দীগঞ্জে পুকুরে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জে পুকুরে ডুবে দুই স্কুলশিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার বিকেলে উপজেলার পৌরসভার খরকী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত দুই শিশু হলো উপজেলার খরকী এলাকার জাহাঙ্গীর সরদারের ছেলে নাহিয়ান (৮) ও ইউসুফ তালুকদারের ছেলে ইয়াকুব (৮)। তারা দুজনই খরকী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ নাহিয়ান ও ইয়াকুব বিদ্যালয়ে যায়। দুপুরে ছুটি হলেও তারা বাড়ি না ফেরায় পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। একপর্যায়ে বিকেল ৫টার দিকে বিদ্যালয়ের দক্ষিণ পাশের একটি পুকুরঘাটে দুই শিশুর জুতা দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে পুকুরে নেমে খোঁজাখুঁজি করে তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয় বাসিন্দা পলাশ হোসেন বলেন, নাহিয়ান ও ইয়াকুব প্রতিদিন একসঙ্গে স্কুলে যেত এবং বাড়ি ফিরত। সময়মতো বাড়ি না ফেরায় পরিবারের সদস্যরা বিষয়টি এলাকাবাসীকে জানান। পরে খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে পুকুর থেকে তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

খরকী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অনীল চন্দ্র দাস বলেন, ‘দুই শিশুই বিদ্যালয়ে উপস্থিত ছিল। দুপুর পৌনে ১২টার দিকে ছুটি হওয়ার পর তাদের বাড়ি যাওয়ার কথা। বিকেলে তাদের মৃত্যুর খবর শুনে আমি স্তব্ধ হয়ে গেছি।’

মেহেন্দীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনি উদ্দিন জানান, তিনি এমন খবর শুনেছেন। লোক পাঠিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখবেন।

বিষয়:

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