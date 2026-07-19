Ajker Patrika
En
চট্টগ্রাম

সকালে নিখোঁজ, বিকেলে খালে মিলল বৃদ্ধের মরদেহ

কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
সকালে নিখোঁজ, বিকেলে খালে মিলল বৃদ্ধের মরদেহ
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে সকালে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর শিকলবাহা খাল থেকে মো. কাসেম আলী (৬০) নামে এক বৃদ্ধের ভাসমান মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার বিকেলে উপজেলার শিকলবাহা খালের আলী হোসেন মার্কেট এলাকায় মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

মো. কাসেম আলী উপজেলার চরলক্ষ্যা ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের গোয়ালপাড়া এলাকার ফেইল্লা বাপের বাড়ির মৃত বাচা মিয়ার পুত্র।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কাসেম স্থানীয় একটি চায়ের দোকানে কাজ করতেন। কয়েক বছর আগে স্ত্রী তাঁকে ছেড়ে চলে গেলে তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। আজ সকাল থেকে নিখোঁজ হলে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন।

বিকেলে শিকলবাহা খালে ভাসমান মরদেহ দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেয়। পরে পুলিশ গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।

কাসেমের বড় ভাই মাহবুব আলী বলেন, ‘সকাল থেকে ভাইকে দেখতে না পেয়ে আমরা খোঁজাখুঁজি করি। পরে খালে তার লাশ দেখতে পাই। মানসিকভাবে অসুস্থ থাকায় পানিতে পড়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করছি আমরা।’

কর্ণফুলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইফতেখার উদ্দিন বলেন, ‘লাশ উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। লাশের শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:

নিখোঁজকর্ণফুলীচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজমরদেহজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত