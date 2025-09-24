রাঙ্গুনিয়ায় রাজমিস্ত্রিকে গলা কেটে হত্যা

রাঙ্গুনিয়া (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় এক দিনের ব্যবধানে আবারও খুনের ঘটনা ঘটেছে। এবার বাড়ি ফেরার পথে উপজেলার লালানগর ইউনিয়নের ঘাগড়া খিলমোগল এলাকায় এক রাজমিস্ত্রিকে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা মসজিদের পাশে তাঁর মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে থানায় খবর দিলে পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে। নিহত যুবকের নাম খোরশেদ আলম (২৮)। তিনি লালানগর ইউনিয়নের ঘাগড়া খিলমোগল তালুকদারপাড়ার আব্দুল খালেকের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল মঙ্গলবার রাতে বাজার থেকে কেনাকাটা করে বাড়ি ফিরছিলেন খোরশেদ। পরে স্থানীয় মসজিদের পাশে তাঁর রক্তাক্ত মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে এলাকাবাসী পুলিশে খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশ উদ্ধার করে। প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, তাঁকে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। এ খবর দ্রুত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়।
এর আগের দিন অর্থাৎ সোমবার উপজেলার সরফভাটা ইউনিয়নের সিকদারপাড়া এলাকায় প্রতিবেশীর ছুরিকাঘাতে খুন হন মো. রহমত নামের আরও এক দিনমজুর। এক দিনের ব্যবধানে দুটি হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় রাঙ্গুনিয়ায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।
এ বিষয়ে রাঙ্গুনিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ টি এম শিফাতুল মাজদার জানান, খবর পাওয়ার পর দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, অজ্ঞাতনামা দুর্বৃত্তরা খোরশেদকে গলা কেটে হত্যা করেছে। তবে কী কারণে ও কারা এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এ ব্যাপারে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় এক দিনের ব্যবধানে আবারও খুনের ঘটনা ঘটেছে। এবার বাড়ি ফেরার পথে উপজেলার লালানগর ইউনিয়নের ঘাগড়া খিলমোগল এলাকায় এক রাজমিস্ত্রিকে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা মসজিদের পাশে তাঁর মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে থানায় খবর দিলে পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে। নিহত যুবকের নাম খোরশেদ আলম (২৮)। তিনি লালানগর ইউনিয়নের ঘাগড়া খিলমোগল তালুকদারপাড়ার আব্দুল খালেকের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল মঙ্গলবার রাতে বাজার থেকে কেনাকাটা করে বাড়ি ফিরছিলেন খোরশেদ। পরে স্থানীয় মসজিদের পাশে তাঁর রক্তাক্ত মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে এলাকাবাসী পুলিশে খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশ উদ্ধার করে। প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, তাঁকে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। এ খবর দ্রুত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়।
এর আগের দিন অর্থাৎ সোমবার উপজেলার সরফভাটা ইউনিয়নের সিকদারপাড়া এলাকায় প্রতিবেশীর ছুরিকাঘাতে খুন হন মো. রহমত নামের আরও এক দিনমজুর। এক দিনের ব্যবধানে দুটি হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় রাঙ্গুনিয়ায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।
এ বিষয়ে রাঙ্গুনিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ টি এম শিফাতুল মাজদার জানান, খবর পাওয়ার পর দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, অজ্ঞাতনামা দুর্বৃত্তরা খোরশেদকে গলা কেটে হত্যা করেছে। তবে কী কারণে ও কারা এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এ ব্যাপারে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার মো. মজিদ আলী বলেন, ‘লিয়াকত আলী বাদল উত্তরবঙ্গের নির্ভীক ও সাহসী সাংবাদিক। ১৭ সেপ্টেম্বর তিনি একটি রিপোর্ট করেছিলেন। তাঁকে সন্ত্রাসী কায়দায় তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করা হয়েছে, সেই অফিসের কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা।৫ মিনিট আগে
শেখ হাসিনার কারণে সাংবাদিক রুহুল আমিন গাজীর তিলে তিলে মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করেন বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) মহাসচিব কাদের গণি চৌধুরী। আজ বুধবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে বিএফইউজের সভাপতি রুহুল আমিন গাজীর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন।১০ মিনিট আগে
রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে একটি বাসায় এসি বিস্ফোরণে একই পরিবারের ৪ জন দগ্ধের ঘটনায় চিকিৎসাধীন একজন মারা গেছেন। তাঁর নাম তুহিন হোসেন (৩৮)। আজ বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের এইচডিইউতে মারা যান তিনি।১৪ মিনিট আগে
রাজধানীর হাতিরঝিল থানার পশ্চিম চৌধুরীপাড়ার একটি মাদ্রাসা থেকে তুষার তানভীর (১২) নামের এক শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সকাল সোয়া ৮টার দিকে পশ্চিম চৌধুরীপাড়া শেখ জনরুদ্দিন দারুল কোরআন মাদ্রাসার ছয়তলার বাথরুম থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।১৯ মিনিট আগে