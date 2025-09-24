Ajker Patrika
রাঙ্গুনিয়ায় রাজমিস্ত্রিকে গলা কেটে হত্যা

রাঙ্গুনিয়া (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
নিহত খোরশেদ আলম। ছবি: সংগৃহীত
নিহত খোরশেদ আলম। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় এক দিনের ব্যবধানে আবারও খুনের ঘটনা ঘটেছে। এবার বাড়ি ফেরার পথে উপজেলার লালানগর ইউনিয়নের ঘাগড়া খিলমোগল এলাকায় এক রাজমিস্ত্রিকে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা মসজিদের পাশে তাঁর মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে থানায় খবর দিলে পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে। নিহত যুবকের নাম খোরশেদ আলম (২৮)। তিনি লালানগর ইউনিয়নের ঘাগড়া খিলমোগল তালুকদারপাড়ার আব্দুল খালেকের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল মঙ্গলবার রাতে বাজার থেকে কেনাকাটা করে বাড়ি ফিরছিলেন খোরশেদ। পরে স্থানীয় মসজিদের পাশে তাঁর রক্তাক্ত মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে এলাকাবাসী পুলিশে খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশ উদ্ধার করে। প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, তাঁকে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। এ খবর দ্রুত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়।

এর আগের দিন অর্থাৎ সোমবার উপজেলার সরফভাটা ইউনিয়নের সিকদারপাড়া এলাকায় প্রতিবেশীর ছুরিকাঘাতে খুন হন মো. রহমত নামের আরও এক দিনমজুর। এক দিনের ব্যবধানে দুটি হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় রাঙ্গুনিয়ায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

এ বিষয়ে রাঙ্গুনিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ টি এম শিফাতুল মাজদার জানান, খবর পাওয়ার পর দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, অজ্ঞাতনামা দুর্বৃত্তরা খোরশেদকে গলা কেটে হত্যা করেছে। তবে কী কারণে ও কারা এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এ ব্যাপারে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

