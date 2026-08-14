গভীর রাতে বাঁশখালীতে কার্যক্রম নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মশাল মিছিল

চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে কার্যক্রম নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের মশাল মিছিলের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে। বৃহস্পতিবার (১৩ আগস্ট) রাতে উপজেলার বাহারছড়া ইউনিয়নের চুনতিবাজার এলাকায় মিছিলটি হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্র ও সংশ্লিষ্টদের দাবি।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ৩ মিনিট ৫৩ সেকেন্ডের একটি ভিডিওতে দেখা যায়, ৫০ থেকে ৬০ জন ব্যক্তি হাতে মশাল নিয়ে মিছিল করছেন। এ সময় তাঁদের বিভিন্ন স্লোগান দিতে দেখা যায়। মিছিল শেষে কয়েকজনকে বক্তব্য দিতেও শোনা যায়।
স্থানীয় সূত্র জানায়, বৃহস্পতিবার রাতে বাহারছড়া ইউনিয়নের চুনতিবাজার এলাকায় মিছিলটি অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে বুধবার রাতে উপজেলার তৈলারদ্বীপ সেতুসংলগ্ন এলাকায়ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা মিছিল করেছেন বলে দাবি করা হয়েছে।
এ বিষয়ে বাঁশখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রবিউল হক বলেন, নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের মিছিলের বিষয়ে তিনি কিছু জানেন না। তবে বিষয়টি খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। ঘটনার সত্যতা পাওয়া গেলে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
চাঁদপুরের কচুয়া পৌরসভার কোয়া চাঁদপুর গ্রামের কালাগাজী বাড়িতে নাদিয়া আক্তার (১৮) নামে এক শিক্ষার্থীর গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যার অভিযোগ উঠেছে। শুক্রবার (১৪ আগস্ট) সকালে নিজ ঘর থেকে তার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়।৩ মিনিট আগে
বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলায় রহমতপুর বাসস্ট্যান্ডের যাত্রীছাউনি থেকে উদ্ধার করা এক মানসিক ভারসাম্যহীন নারীর নবজাতক চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে।৩২ মিনিট আগে
পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় মাহিন নামের এক মালয়েশিয়া প্রবাসীর বাড়িতে দুর্ধর্ষ ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। এ সময় ওই প্রবাসীর ছেলে নাইমের (২২) পায়ে গুলি করে ডাকাত দল।১ ঘণ্টা আগে
চার ঘণ্টার জন্য প্যারোলে মুক্তি পেয়ে মায়ের জানাজায় অংশ নিয়েছেন পাবনা-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মকবুল হোসেনের ছেলে ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ নেতা গোলাম হাসনাইন রাসেল। তিনি ভাঙ্গুড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ও সাবেক পৌর মেয়র।১ ঘণ্টা আগে