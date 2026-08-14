Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

গভীর রাতে বাঁশখালীতে কার্যক্রম নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মশাল মিছিল

বাঁশখালী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
গভীর রাতে বাঁশখালীতে কার্যক্রম নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মশাল মিছিল
চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে কার্যক্রম নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মশাল মিছিল। ছবি: ভিডিও থেকে সংগৃহীত

চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে কার্যক্রম নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের মশাল মিছিলের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে। বৃহস্পতিবার (১৩ আগস্ট) রাতে উপজেলার বাহারছড়া ইউনিয়নের চুনতিবাজার এলাকায় মিছিলটি হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্র ও সংশ্লিষ্টদের দাবি।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ৩ মিনিট ৫৩ সেকেন্ডের একটি ভিডিওতে দেখা যায়, ৫০ থেকে ৬০ জন ব্যক্তি হাতে মশাল নিয়ে মিছিল করছেন। এ সময় তাঁদের বিভিন্ন স্লোগান দিতে দেখা যায়। মিছিল শেষে কয়েকজনকে বক্তব্য দিতেও শোনা যায়।

স্থানীয় সূত্র জানায়, বৃহস্পতিবার রাতে বাহারছড়া ইউনিয়নের চুনতিবাজার এলাকায় মিছিলটি অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে বুধবার রাতে উপজেলার তৈলারদ্বীপ সেতুসংলগ্ন এলাকায়ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা মিছিল করেছেন বলে দাবি করা হয়েছে।

এ বিষয়ে বাঁশখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রবিউল হক বলেন, নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের মিছিলের বিষয়ে তিনি কিছু জানেন না। তবে বিষয়টি খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। ঘটনার সত্যতা পাওয়া গেলে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

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