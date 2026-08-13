Ajker Patrika
En
জাতীয়

দুই জেলায় নতুন পুলিশ সুপার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৬, ২১: ৩১
দুই জেলায় নতুন পুলিশ সুপার

ঝালকাঠি ও রাজশাহী জেলায় নতুন পুলিশ সুপার (এসপি) নিয়োগ দিয়েছে সরকার। এ বিষয়ে আজ বৃহস্পতিবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পুলিশ শাখা-১ থেকে এক প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ঢাকার অ্যান্টি টেররিজম ইউনিটের পুলিশ সুপার মেরিন সুলতানাকে ঝালকাঠির পুলিশ সুপার হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে।

পুলিশের ১৯ শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তার রদবদলপুলিশের ১৯ শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তার রদবদল

অন্যদিকে ঢাকা পুলিশ অধিদপ্তরের এআইজি মো. মামুন অর রশিদকে রাজশাহীর পুলিশ সুপার পদে পদায়ন করা হয়েছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে প্রজ্ঞাপনে স্বাক্ষর করেছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের উপসচিব তৌছিফ আহমেদ।

বিষয়:

রাজশাহী জেলাঝালকাঠিপুলিশঝালকাঠি সদরএসপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত