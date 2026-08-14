Ajker Patrika
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নীলফামারী

মা-বাবার সঙ্গে ঘুমিয়ে ছিল শিশু লুনা, সাপের কামড়ে গেল প্রাণ

কিশোরগঞ্জ (নীলফামারী) প্রতিনিধি 
মা-বাবার সঙ্গে ঘুমিয়ে ছিল শিশু লুনা, সাপের কামড়ে গেল প্রাণ
প্রতীকী ছবি

নীলফামারীর কিশোরগঞ্জে ঘুমের মধ্যে সাপের কামড়ে লুনা (১০) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার বাহাগিলী ইউনিয়নের নয়ানখাল বৈদ্যপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত লুনা ওই এলাকার আব্দুর রহিমের মেয়ে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাতের খাবার শেষ করে মা-বাবার সঙ্গে এক বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ে লুনা। মধ্যরাতে হঠাৎ তার ডান হাতে একটি সাপ কামড় দিলে সে ব্যথায় চিৎকার করে ওঠে। তাৎক্ষণিকভাবে পরিবারের সদস্যরা তাকে উদ্ধার করে কিশোরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে পৌঁছালে কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ বিষয়ে কিশোরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর গফুর বলেন, ‘বিষয়টি আমরা জানতে পেরেছি। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যুর (ইউডি) মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।’

বিষয়:

সাপনীলফামারীমৃত্যুকিশোরগঞ্জ (নীলফামারী)জেলার খবররংপুর বিভাগশিশু
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