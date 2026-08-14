মা-বাবার সঙ্গে ঘুমিয়ে ছিল শিশু লুনা, সাপের কামড়ে গেল প্রাণ

নীলফামারীর কিশোরগঞ্জে ঘুমের মধ্যে সাপের কামড়ে লুনা (১০) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার বাহাগিলী ইউনিয়নের নয়ানখাল বৈদ্যপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত লুনা ওই এলাকার আব্দুর রহিমের মেয়ে।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাতের খাবার শেষ করে মা-বাবার সঙ্গে এক বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ে লুনা। মধ্যরাতে হঠাৎ তার ডান হাতে একটি সাপ কামড় দিলে সে ব্যথায় চিৎকার করে ওঠে। তাৎক্ষণিকভাবে পরিবারের সদস্যরা তাকে উদ্ধার করে কিশোরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে পৌঁছালে কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন।
এ বিষয়ে কিশোরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর গফুর বলেন, ‘বিষয়টি আমরা জানতে পেরেছি। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যুর (ইউডি) মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।’
হবিগঞ্জের চুনারুঘাটে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও মিরাশী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মানিক সরকারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার ভোররাতে উপজেলার পাকুড়িয়া গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।৩ মিনিট আগে
নোয়াখালীর হাতিয়ার রেহানিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী তাসফিয়া এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছে। বাবা-মা হারানোর পর কৃষক চাচা মোহাম্মদ ইলিয়াসের আশ্রয়ে বেড়ে ওঠা এই শিক্ষার্থীর সাফল্য বিদ্যালয়ের ৩১ বছরের ইতিহাসে প্রথম। তার পড়াশোনা চালিয়ে যেতে সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে উপজেলা প্রশাসন।১৪ মিনিট আগে
যশোর শহরের পুরাতন কসবার ঢাকা রোড এলাকায় নগর বিএনপির ৪ নম্বর ওয়ার্ড কার্যালয় থেকে ককটেল সদৃশ একটি বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে কার্যালয়টি পরিষ্কার করার সময় বস্তুটি দেখতে পাওয়া যায়।১৮ মিনিট আগে
পাবনা চাটমোহর উপজেলায় ধারালো অস্ত্রাঘাতে একটি কুকুর হত্যার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন ও কুকুরটির মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্ত করেছেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা। এ ঘটনায় থানায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।৩০ মিনিট আগে