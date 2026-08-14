Ajker Patrika
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নরসিংদী

নরসিংদীতে ট্রেনের ছাদ থেকে নামতে গিয়ে দুই বগির মাঝে পড়ে যুবকের মৃত্যু

নরসিংদী প্রতিনিধি
নরসিংদীতে ট্রেনের ছাদ থেকে নামতে গিয়ে দুই বগির মাঝে পড়ে যুবকের মৃত্যু
মো. আমীর হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

নরসিংদী রেলস্টেশনে তিতাস কমিউটার ট্রেনের ছাদ থেকে নামার সময় দুই বগির মাঝে পড়ে মো. আমীর হোসেন (২৬) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে ট্রেনটি স্টেশন ছেড়ে যাওয়ার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীদের চোখের সামনেই ট্রেনের নিচে পড়ে যান আমীর।

নিহত আমীর হোসেন নরসিংদী সদর উপজেলার মাধবদী থানার নগর বানিয়াদী এলাকার মৃত সামসুল হকের ছেলে।

রেলওয়ে পুলিশ, প্রত্যক্ষদর্শী ও নিহতের স্বজনদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার বিকেলে দুই বন্ধুর সঙ্গে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায় কেল্লা শাহের মাজারে যান আমীর। সেখানে রাত কাটিয়ে শুক্রবার ভোরে তিতাস কমিউটার ট্রেনের ছাদে উঠে নরসিংদীর উদ্দেশে রওনা হন তাঁরা।

সকাল সাড়ে ৭টার দিকে ট্রেনটি নরসিংদী রেলস্টেশনে যাত্রাবিরতি দেয়। এ সময় প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে অনেক যাত্রী ট্রেনের ছাদ থেকে নামতে শুরু করেন। এর মধ্যেই ট্রেনটি আবার চলতে শুরু করলে তাড়াহুড়ো করে নামার সময় আমীর হোসেনের লুঙ্গি খুলে যায়। এতে ভারসাম্য হারিয়ে তিনি দুই বগির মাঝখানে পড়ে যান। পরে ট্রেনটি তাঁকে প্রায় ৩০ গজ দূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায়।

স্টেশনে থাকা লোকজন দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে নরসিংদী সদর হাসপাতালে নেওয়ার চেষ্টা করেন। তবে হাসপাতালে নেওয়ার পথেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরে হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

নরসিংদী সদর হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) ফরিদা গুলশানারা কবির বলেন, ‘ট্রেনে কাটা পড়া ওই ব্যক্তিকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছিল। পরে তাঁর মরদেহ রেলওয়ে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।’

নিহতের বন্ধু আক্রাম হোসেন বলেন, ‘আমরা তিন বন্ধু একসঙ্গে কেল্লা শাহের মাজারে গিয়েছিলাম। ভোরে ট্রেনে ওঠার সময় প্রচণ্ড ভিড় থাকায় ভেতরে যেতে না পেরে ছাদে উঠি। নরসিংদী আসার পর আমরা দুজন ছাদ থেকে নামতে পারলেও আমীর নামতে পারেনি। ট্রেন চলতে শুরু করলে দুই বগির মাঝে পড়ে যায়। চোখের সামনেই তাঁর মৃত্যু দেখেছি।’

নরসিংদী রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) দিলীপ চন্দ্র সরকার বলেন, তিতাস কমিউটার ট্রেনের ছাদ থেকে নামার সময় দুই বগির মাঝখানে পড়ে ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। পরিবারের সদস্যদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিনা ময়নাতদন্তে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

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