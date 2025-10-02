Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

প্রতিমা বিসর্জনে পতেঙ্গা সৈকতে ভক্তদের ঢল

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম নগরের পতেঙ্গা সৈকতে আজ বৃহস্পতিবার দুপুরের পর প্রতিমা বিসর্জন করেন হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
চট্টগ্রাম নগরের পতেঙ্গা সৈকতে আজ বৃহস্পতিবার দুপুরের পর প্রতিমা বিসর্জন করেন হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রাম নগরের পতেঙ্গা সৈকতে প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হলো শারদীয় দুর্গোৎসব। বিজয়া দশমীর আনুষ্ঠানিকতা শেষে প্রতিমা বিসর্জন শুরু হয়। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ২টা থেকে প্রতিমা বিসর্জনের জন্য সৈকতে ভিড় করে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা। যদিও বৈরী আবহাওয়ার কারণে প্রতিমা বিসর্জনে কিছুটা বেগ পেতে হয় ভক্তদের।

বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের অংশগ্রহণে প্রতিমা বিসর্জন অনুষ্ঠান মিলনমেলায় পরিণত হয়। সনাতনী পঞ্জিকা অনুযায়ী, এ বছর দেবী দুর্গা মর্ত্যে এসেছেন গজে (হাতি) চড়ে। কৈলাসে ফিরে যাচ্ছেন দোলায় চেপে। গজে চড়ে দেবীর আগমনের অর্থ হলো শুভ।

এদিকে সকাল থেকে চট্টগ্রাম মহানগরীর বিভিন্ন পূজামণ্ডপ থেকে প্রতিমা বিসর্জনের জন্য ট্রাকবাহী প্রতিমা নিয়ে ঢাকঢোল বাজিয়ে ভক্তরা জড়ো হতে শুরু করেন পতেঙ্গা সৈকতে। এরপর শুরু হয় প্রতিমা বিসর্জনের পালা।

জানা গেছে, এ বছর চট্টগ্রাম মহানগরীর প্রধান পূজামণ্ডপ জে এম সেন হলসহ ১৬টি থানা এলাকায় ব্যক্তিগত, ঘটপূজাসহ ২৯২টি মণ্ডপে পূজা দুর্গোৎসব হয়। এ ছাড়া চট্টগ্রামের ১৫ উপজেলায় মোট মোট পূজামণ্ডপের সংখ্যা ২ হাজার ২০২টি।

পতেঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী মো. সুলতান আহসান উদ্দীন আজকের পত্রিকাকে বলেন, শান্তিপূর্ণভাবে সাগরে প্রতিমা বিসর্জন করেছেন হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা। নির্বিঘ্নে প্রতিমা বিসর্জনের জন্য সৈকত ও আশপাশ এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

বিষয়:

পতেঙ্গাপূজাচট্টগ্রামপ্রতিমাজেলার খবর
