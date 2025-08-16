Ajker Patrika
ট্রাফিক পুলিশের হাতে ইয়াবাসহ মোটরসাইকেল আরোহী আটক

কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা। ছবি: সংগৃহীত
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে ট্রাফিক পুলিশের চেকপোস্টে মোটরসাইকেল চালকদের বৈধ কাগজপত্র যাচাইকালে ১ হাজার ৯৭৬টি ইয়াবাসহ দুই মাদক কারবারিকে আটক করেছে ট্রাফিক পুলিশ ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী।

শনিবার (১৬ আগস্ট) বিকেলে উপজেলার মইজ্জ্যেরটেক পুলিশ বক্সের চেকপোস্টে তল্লাশিকালে ইয়াবা উদ্ধারসহ আটক করা হয় তাঁদের।

আটক ব্যক্তিরা হচ্ছেন, কক্সবাজার উখিয়ার নুরুল আমিনের পুত্র মো. মুসা (৩০) ও টেকনাফের শামসুল আলমের পুত্র ইমাম হোসেন (৩৪)। এ সময় তাঁদের ব্যবহৃত মোটরসাইকেলও জব্দ করা হয়।

কর্ণফুলী ট্রাফিক পুলিশের ইনচার্জ (টিআই) আবু সাঈদ বাকার রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ট্রাফিক পুলিশ ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী চেকপোস্টে মোটরসাইকেলসহ বিভিন্ন যানবাহনের কাগজপত্র যাচাই করছিল। এ সময় একটি মোটরসাইকেলের কাগজপত্র দেখার সময় চালকের পেছনে থাকা আরোহীকে সন্দেহ হলে তাঁকে তল্লাশি করা হয়। এ সময় তাঁর পরনে থাকা রেইন কোর্টের ভেতরে সাদা স্কচটেপে মোড়ানো ১০ প্যাকেটে ১ হাজার ৯৭৬টি ইয়াবা বড়ি উদ্ধার করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

বিষয়:

ট্রাফিক পুলিশকর্ণফুলীচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
