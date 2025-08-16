ট্রাফিক পুলিশের হাতে ইয়াবাসহ মোটরসাইকেল আরোহী আটক

কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে ট্রাফিক পুলিশের চেকপোস্টে মোটরসাইকেল চালকদের বৈধ কাগজপত্র যাচাইকালে ১ হাজার ৯৭৬টি ইয়াবাসহ দুই মাদক কারবারিকে আটক করেছে ট্রাফিক পুলিশ ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী।
শনিবার (১৬ আগস্ট) বিকেলে উপজেলার মইজ্জ্যেরটেক পুলিশ বক্সের চেকপোস্টে তল্লাশিকালে ইয়াবা উদ্ধারসহ আটক করা হয় তাঁদের।
আটক ব্যক্তিরা হচ্ছেন, কক্সবাজার উখিয়ার নুরুল আমিনের পুত্র মো. মুসা (৩০) ও টেকনাফের শামসুল আলমের পুত্র ইমাম হোসেন (৩৪)। এ সময় তাঁদের ব্যবহৃত মোটরসাইকেলও জব্দ করা হয়।
কর্ণফুলী ট্রাফিক পুলিশের ইনচার্জ (টিআই) আবু সাঈদ বাকার রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ট্রাফিক পুলিশ ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী চেকপোস্টে মোটরসাইকেলসহ বিভিন্ন যানবাহনের কাগজপত্র যাচাই করছিল। এ সময় একটি মোটরসাইকেলের কাগজপত্র দেখার সময় চালকের পেছনে থাকা আরোহীকে সন্দেহ হলে তাঁকে তল্লাশি করা হয়। এ সময় তাঁর পরনে থাকা রেইন কোর্টের ভেতরে সাদা স্কচটেপে মোড়ানো ১০ প্যাকেটে ১ হাজার ৯৭৬টি ইয়াবা বড়ি উদ্ধার করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে ট্রাফিক পুলিশের চেকপোস্টে মোটরসাইকেল চালকদের বৈধ কাগজপত্র যাচাইকালে ১ হাজার ৯৭৬টি ইয়াবাসহ দুই মাদক কারবারিকে আটক করেছে ট্রাফিক পুলিশ ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী।
শনিবার (১৬ আগস্ট) বিকেলে উপজেলার মইজ্জ্যেরটেক পুলিশ বক্সের চেকপোস্টে তল্লাশিকালে ইয়াবা উদ্ধারসহ আটক করা হয় তাঁদের।
আটক ব্যক্তিরা হচ্ছেন, কক্সবাজার উখিয়ার নুরুল আমিনের পুত্র মো. মুসা (৩০) ও টেকনাফের শামসুল আলমের পুত্র ইমাম হোসেন (৩৪)। এ সময় তাঁদের ব্যবহৃত মোটরসাইকেলও জব্দ করা হয়।
কর্ণফুলী ট্রাফিক পুলিশের ইনচার্জ (টিআই) আবু সাঈদ বাকার রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ট্রাফিক পুলিশ ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী চেকপোস্টে মোটরসাইকেলসহ বিভিন্ন যানবাহনের কাগজপত্র যাচাই করছিল। এ সময় একটি মোটরসাইকেলের কাগজপত্র দেখার সময় চালকের পেছনে থাকা আরোহীকে সন্দেহ হলে তাঁকে তল্লাশি করা হয়। এ সময় তাঁর পরনে থাকা রেইন কোর্টের ভেতরে সাদা স্কচটেপে মোড়ানো ১০ প্যাকেটে ১ হাজার ৯৭৬টি ইয়াবা বড়ি উদ্ধার করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
রংপুরের গঙ্গাচড়ায় নিখোঁজের এক দিন পর অবৈধ বালু পয়েন্টে দুই শিশুর লাশ উদ্ধারের ঘটনায় এজাহারনামীয় এক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব-১৩। গ্রেপ্তার মনু মিয়া (২৮) উপজেলার সিটপাইকন এলাকার আনোয়ারুল ইসলামের ছেলে।১ ঘণ্টা আগে
যশোরের শার্শা উপজেলায় যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় আব্দুল হামিদ (৪০) নামের এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার (১৬ আগস্ট) বিকেলে যশোর-বেনাপোল মহাসড়কের শার্শা বাজারে এই দুর্ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় নুর ইসলাম (৫৫) নামের আরেকজন আহত হন।১ ঘণ্টা আগে
ডিএনসিসি প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ বলেছেন, সচেতনতা ছাড়া শহর পরিচ্ছন্ন রাখা সম্ভব নয়। আজ শনিবার (১৬ আগস্ট) উত্তরা সেক্টর-১৮-এর সন্ধ্যামালতী প্লেয়িং ফিল্ডে ময়লা কুড়ানোর প্রতিযোগিতা ‘স্পোগোমি ওয়ার্ল্ড কাপ ২০২৫’-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।১ ঘণ্টা আগে
স্বাস্থ্য খাতে সংস্কারের দাবিতে ফের কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন বরিশালে আন্দোলনকারীরা। শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের (শেবাচিম) কর্মচারীদের বিরুদ্ধে হামলা চালানোর অভিযোগ তুলে আগামীকাল রোববার বিক্ষোভ মিছিলের ঘোষণা দিয়েছেন তাঁরা। আজ শনিবার আন্দোলনের মুখ্য সংগঠক মহিউদ্দিন রনি এ ঘোষণা দেন।১ ঘণ্টা আগে