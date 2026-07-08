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চট্টগ্রাম

জঙ্গল সলিমপুরে পাহাড়ধস, মাটিচাপা পড়ে ১০ মাসের শিশুর মৃত্যু

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
আপডেট : ০৮ জুলাই ২০২৬, ১৬: ১১
জঙ্গল সলিমপুরে পাহাড়ধস, মাটিচাপা পড়ে ১০ মাসের শিশুর মৃত্যু
সীতাকুণ্ড উপজেলার জঙ্গল সলিমপুরে পাহাড়ের পাদদেশে গড়ে তোলা এ বসতঘরের উপর পাহাড় ধসে পড়ে। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলার জঙ্গল সলিমপুরে পাহাড়ধসে মাটিচাপা পড়ে ১০ মাস বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার সকাল সাড়ে ৯টায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত তানভীর জঙ্গল সলিমপুর এলাকার বাসিন্দা মাঈন উদ্দীনের ছেলে।

সীতাকুণ্ড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহিনুল ইসলাম ঘটনা সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

মহিনুল ইসলাম বলেন, ‘গত কয়েক দিনের টানা বৃষ্টিতে পাহাড়ধসের ঘটনা ঘটেছে। পাদদেশে গড়ে তোলা বসতঘরের ওপর পাহাড়ধসে পড়লে ঘটনাস্থলেই ওই শিশু নিহত হয়। তবে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছানোর আগেই পরিবারের সদস্যরা শিশুটিকে ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী দাফন সম্পন্ন করেছে।’

বিষয়:

শিশু মৃত্যুসীতাকুণ্ডপাহাড় ধসচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরজঙ্গল সলিমপুর
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