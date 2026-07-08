বৈরী আবহাওয়ায় সাগরে ডুবল দুই ট্রলার: ১৬ জেলে উদ্ধার, নিখোঁজ ২

বৈরী আবহাওয়া উপেক্ষা করে বঙ্গোপসাগরে ইলিশ শিকারে গিয়ে তালতলী উপজেলার মধ্য আমখোলা গ্রামের দুটি মাছ ধরার ট্রলার ডুবে গেছে। এ ঘটনায় ১৬ জন জেলেকে জীবিত উদ্ধার করা হলেও কালাম পাইক ও শহীদুল খান নামে দুই জেলে এখনো নিখোঁজ রয়েছেন।
মঙ্গলবার বিকেলে কুয়াকাটা উপকূলসংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। বুধবার দুপুর পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় ১৮ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও নিখোঁজ দুই জেলের কোনো সন্ধান মেলেনি।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, তালতলী উপজেলার মধ্য আমখোলা এলাকার তপন জোমাদ্দার ও ফুল মিয়ার মালিকানাধীন দুটি ট্রলার মঙ্গলবার সকালে ফকিরহাট মৎস্য অবতরণকেন্দ্র থেকে ইলিশ শিকারের উদ্দেশ্যে সাগরে যায়। বিকেলে বৈরী আবহাওয়ার মধ্যে ট্রলার দুটি ডুবে যায়। ট্রলারে থাকা জেলেরা সাগরে ভেসে থাকলে পরে মৌডুবির একটি মাছ ধরার ট্রলার ১৬ জনকে উদ্ধার করে বুধবার সকালে ফকিরহাট ঘাটে নিয়ে আসে।
উদ্ধার হওয়া জেলেরা জানান, কালাম পাইক ও শহীদুল খান ট্রলারের ভেতরে আটকা পড়েছিলেন। তাঁরা বের হতে না পারায় এখনো নিখোঁজ রয়েছেন।
উদ্ধার হওয়া জেলে কামাল ও জামাল বলেন, ‘আমাদের ট্রলারের দুজন ছাড়া সবাইকে অন্য একটি মাছ ধরার ট্রলার উদ্ধার করেছে। কালাম ও শহীদুল ট্রলার থেকে বের হতে পারেননি। তাঁরা বেঁচে আছেন কি না, জানি না।’
ট্রলারমালিক তপন জোমাদ্দার দাবি করেন, বৈরী আবহাওয়ার কারণে নয়, অন্য একটি ট্রলারের ধাক্কায় তাঁর ট্রলারটি ডুবে গেছে। তিনি বলেন, ‘আমার ট্রলারের দুই জেলে এখনো নিখোঁজ। তাদের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।’
তালতলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইদুল ইসলাম বলেন, দুই জেলে নিখোঁজ থাকার বিষয়টি জানা গেছে। তাঁদের উদ্ধারে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে সমন্বয় করে উদ্ধার চেষ্টা চলছে।
তালতলী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. জাহিদুল ইসলাম বলেন, দুটি ট্রলারে মোট ১৮ জন জেলে ছিলেন। এর মধ্যে ১৬ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। নিখোঁজ দুই জেলেকে উদ্ধারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
বরগুনার তালতলীর ফকিরহাট সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে বৈরী আবহাওয়া ও উত্তাল ঢেউয়ে ১৮ জেলেসহ দুটি মাছ ধরার ট্রলার ডুবে গেছে। ১৬ জন জেলেকে জীবিত উদ্ধার করে মহিপুর থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। এখনো ২ জেলে নিখোঁজ রয়েছেন।১২ মিনিট আগে
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