Ajker Patrika
En
ঢাকা

রাজধানীতে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনে ১,৪৯২ মামলা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীতে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনে ১,৪৯২ মামলা
ফাইল ছবি

রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ১ হাজার ৪৯২টি মামলা করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) ট্রাফিক বিভাগ। অভিযানে মোট ৩০১টি গাড়ি ডাম্পিং ও ৩১৩টি গাড়ি রেকার করা হয়েছে।

ডিএমপি আজ বুধবার এ তথ্য জানিয়ে বলেছে, গতকাল মঙ্গলবার ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগ রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় এসব অভিযান পরিচালনা করেছে।

ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগ সূত্র বলেছে, অভিযানে ট্রাফিক-রমনা বিভাগে ৭৩টি মামলা, ট্রাফিক-লালবাগে ৯৫টি, ট্রাফিক-মতিঝিলে ১৫৬টি, ট্রাফিক-ওয়ারী বিভাগে ৪৮৪টি, ট্রাফিক-তেজগাঁও বিভাগে ১৪৭টি, ট্রাফিক-মিরপুর বিভাগে ১২০টি মামলা হয়েছে। এ ছাড়া উত্তরায় ২২০টি, গুলশান বিভাগে ১৯৭টি মামলা হয়েছে।

মামলাগুলোর মধ্যে বাস, ট্রাক, কাভার্ড ভ্যান, সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও মোটরসাইকেলসহ বিভিন্ন ধরনের যানবাহনের বিরুদ্ধে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে বলে জানিয়েছে ডিএমপি।

বিষয়:

ট্রাফিক পুলিশঢাকা জেলাডিএমপিঢাকা বিভাগমামলাট্রাফিক আইন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত