Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

অটোরিকশাচালককে গুলি করে হত্যার ঘটনায় যুবক গ্রেপ্তার

চাঁদপুর প্রতিনিধি
অটোরিকশাচালক হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার যুবক। ছবি: আজকের পত্রিকা
অটোরিকশাচালক হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার যুবক। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁদপুরের মতলব উত্তরে অটোরিকশাচালককে গুলি করে হত্যার ঘটনায় মো. নাহিদ গাজী (৩৫) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার রাতে রাজধানীর বাড্ডা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার (৯ অক্টেবার) বিকেলে গ্রেপ্তার আসামিকে চাঁদপুর আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মতলব উত্তর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রবিউল হক।

গ্রেপ্তার নাহিদ গাজী জেলার মতলব উত্তর উপজেলার এখলাছপুর ইউনিয়নের মোহাম্মদপুর গ্রামের মো. হান্নান গাজীর ছেলে।

হত্যার শিকার অটোরিকশাচালক মিজানুর রহমান মতলব উত্তর উপজেলার এখলাছপুর ইউনিয়নের পশ্চিম এখলাছপুরের মিজি বাড়ির ফয়েজ উল্ল্যাহর ছেলে।

মামলার বিবরণ থেকে জানা গেছে, অটোরিকশাচালক মিজানুর নারায়ণগঞ্জে ভাড়া বাসায় থাকতেন। পৈতৃক ও নানার বাড়ি এখলাছপুর হওয়ায় তিনি মাঝে মাঝে গ্রামে বেড়াতে আসতেন। গত আগস্টে মতলব উত্তর উপজেলার হাশিমপুর গ্রামের মিন্টুর দোকানের সামনে কে বা কারা মিজানুরকে মারধর ও মাথায় গুলি করে পালিয়ে যায়। গত ১৩ আগস্ট দিবাগত রাত ১টা থেকে ভোররাত ৫টার মধ্যে যেকোনো সময় এ হত্যাকাণ্ড ঘটে। পরে সকালে পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়। ১৪ আগস্ট মতলব উত্তর থানায় একটি মামলা করেন নিহত ব্যক্তির স্ত্রী শারমিন আক্তার। পরে মামলাটি তদন্তের দায়িত্ব পান মতলব উত্তর থানার এসআই (উপপরিদর্শক) দেলোয়ার হোসেন। গতকাল রাতে এসআই দেলোয়ার হোসেন ঢাকার বাড্ডা থেকে আসামি নাহিদ গাজীকে গ্রেপ্তার করে মতলব উত্তর থানায় নিয়ে আসেন।

উপপরিদর্শক (এসআই) দেলোয়ার হোসেন বলেন, এটি একটি ক্লুলেস হত্যাকাণ্ড। হত্যাকাণ্ডের পরে গ্রেপ্তার আসামি নাহিদ তাঁর ছোট ভাই নাজমুলের মোবাইল ফোন দিয়ে নূরু খালাসী নামের এক ব্যক্তিকে ফোন দিয়ে বলেন, ‘মিজানকে মেরে ফেলছি, এবার তোর পাল্লা।’ এর সূত্র ধরে হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্‌ঘাটন হয়। বেশ কয়েকবার চেষ্টার পর অবশেষে নাহিদকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

মতলব উত্তর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রবিউল হক বলেন, নাহিদকে গতকাল ঢাকার বাড্ডা থেকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ বিকেলে তাঁকে চাঁদপুর আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। মামলাটির তদন্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বিষয়:

গুলিচাঁদপুরঅটোরিকশাহত্যাগ্রেপ্তারমতলব উত্তরযুবক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশের জন্য দুঃসংবাদ, শান্তি রক্ষা মিশনের এক-চতুর্থাংশ ছাঁটাই করছে জাতিসংঘ

১২ অক্টোবর থেকে ৫ কোটি শিশুকে বিনা মূল্যে টাইফয়েড টিকা, টাকা চাইলে ব্যবস্থা

গাজায় থেমে গেছে ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান–কামানের গর্জন, ২ বছর পর শান্তির ঘুমে গাজাবাসী

৯ গোলের দুঃস্বপ্ন থেকে মশার যন্ত্রণা, বাংলাদেশ-হংকং লড়াইয়ে আরও যা ঘটেছে

দান ফেরত নেওয়া ব্যক্তির দৃষ্টান্তে যা বলেছেন নবীজি (সা.)

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

গাজায় প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে যা আছে, সামনে যা ঘটতে পারে

গাজায় প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে যা আছে, সামনে যা ঘটতে পারে

যুদ্ধবিরতি নিয়ে সন্দিহান, জীবন ও ঘর পুনর্গঠনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ফিলিস্তিনিরা

যুদ্ধবিরতি নিয়ে সন্দিহান, জীবন ও ঘর পুনর্গঠনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ফিলিস্তিনিরা

গাজায় থেমে গেছে ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান–কামানের গর্জন, ২ বছর পর শান্তির ঘুমে গাজাবাসী

গাজায় থেমে গেছে ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান–কামানের গর্জন, ২ বছর পর শান্তির ঘুমে গাজাবাসী

প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে হামাস–ইসরায়েল

প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে হামাস–ইসরায়েল

দান ফেরত নেওয়া ব্যক্তির দৃষ্টান্তে যা বলেছেন নবীজি (সা.)

দান ফেরত নেওয়া ব্যক্তির দৃষ্টান্তে যা বলেছেন নবীজি (সা.)

সম্পর্কিত

ভিক্ষুকের ঘরে মিলল দুই বস্তা টাকা

ভিক্ষুকের ঘরে মিলল দুই বস্তা টাকা

খুমেক হাসপাতালের ইন্টার্নদের কর্মবিরতি, দুর্ভোগে রোগীরা

খুমেক হাসপাতালের ইন্টার্নদের কর্মবিরতি, দুর্ভোগে রোগীরা

কামরাঙ্গীরচরে যৌতুকের জন্য স্ত্রীকে হত্যা, স্বামীর মৃত্যুদণ্ড

কামরাঙ্গীরচরে যৌতুকের জন্য স্ত্রীকে হত্যা, স্বামীর মৃত্যুদণ্ড

মা-বাবাকে হত্যার পর লাশ পুঁতে রাখার অভিযোগ, ছেলে আটক

মা-বাবাকে হত্যার পর লাশ পুঁতে রাখার অভিযোগ, ছেলে আটক