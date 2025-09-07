ফেসবুক পোস্ট নিয়ে হাটহাজারীতে উত্তেজনা, ১৪৪ ধারা জারি, যুবক আটক

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ায় স্থানীয় প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করেছে। শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) রাতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মুমিন স্বাক্ষরিত এক আদেশে এই নির্দেশ দেওয়া হয়।
আদেশে বলা হয়েছে, জনসাধারণের জীবন ও সম্পদ রক্ষা এবং শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ১৪৪ ধারা অনুযায়ী শনিবার রাত ১০টা থেকে রোববার বেলা ৩টা পর্যন্ত মীরের হাট থেকে এগারো মাইল সাবস্টেশন এবং উপজেলা গেট থেকে কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট পর্যন্ত রাস্তার দুপাশে ও সংলগ্ন এলাকায় সব ধরনের সভা-সমাবেশ, বিক্ষোভ মিছিল, গণজমায়েত এবং পাঁচজনের বেশি ব্যক্তির একত্র অবস্থান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ সময় বিস্ফোরক দ্রব্য, আগ্নেয়াস্ত্র এবং যেকোনো ধরনের দেশীয় অস্ত্র বহনও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
আল-জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলামের (হাটহাজারী মাদ্রাসা) সামনে অবমাননাকর ভঙ্গিতে ছবি তুলে ফেসবুকে পোস্ট দেওয়ার পর এই উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। শনিবার সকালে আরিয়ান ইব্রাহীম নামে এক যুবক তাঁর ফেসবুক আইডিতে ছবিটি পোস্ট করলে কওমি মহলে তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।
বিক্ষুব্ধ হাটহাজারী মাদ্রাসার ছাত্র ও স্থানীয়রা বিকেলে হাটহাজারী পৌর এলাকায় বিক্ষোভ শুরু করেন। তাঁরা পৌরসভার গোলচত্বরে টায়ার জ্বালিয়ে রাস্তা অবরোধ করেন এবং একটি বাস ভাঙচুর করেন। এর ফলে ওই এলাকায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এরপর মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ও সুন্নি মতাদর্শীদের মধ্যে সংঘর্ষের খবর পাওয়া যায়, যাতে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন।
পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নেয় এবং সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে অভিযুক্ত যুবক আরিয়ান ইব্রাহীমকে ফটিকছড়ি পৌর সদর থেকে আটক করে। আটক আরিয়ান পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মুহাম্মদ মুছার ছেলে। আটকের পর একটি ভিডিও বার্তায় তিনি তার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।
