Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

‘কারা লুঙ্গি তুলে চেক করে মানুষ মেরেছে, তা সবারই জানা’

বোয়ালখালী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
বোয়ালখালী পৌর বিএনপির সমাবেশ। ছবি: আজকের পত্রিকা
বোয়ালখালী পৌর বিএনপির সমাবেশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুক্তিযুদ্ধের সময় কারা লুঙ্গি তুলে চেক করে মানুষ মেরেছে, তা সবার জানা আছে বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আজিজুল হক চেয়ারম্যান।

আজ শুক্রবার বোয়ালখালী উপজেলা পরিষদ চত্বরে ৩১ দফা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পৌর বিএনপির সমাবেশে প্রধান বক্তার বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন। সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক এরশাদ উল্লাহ।

জামায়াতের উদ্দেশে আজিজুল হক চেয়ারম্যান বলেন, ‘পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীর সহচর হিসেবে বেছে বেছে মানুষ হত্যা কারা করেছে। এখনো রইস্যার মায়ের ঘাটের মাটি রক্তে রঞ্জিত।

কালুরঘাট সেতু পার হওয়ার সময় কারা লুঙ্গি তুলে চেক করে মানুষ মেরেছে, তা সবারই জানা আছে। দয়া করে ধর্ম ব্যবসা ছেড়ে দিন। ভোটের জন্য ঈমান-আকিদা বিক্রি করা ঠিক নয়।’

বিএনপি নেতা আবু আকতারের সভাপতিত্বে সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সদস্য শওকত আলম, যুবদলের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আজগর, নগর বিএনপি নেতা সৈয়দ শিহাব উদ্দিন আলম, জাফর আহমদ, উপজেলা বিএনপি নেতা আবুল হাশেম, নুরুল করিম নুরু, সরোয়ার আলমগীর, জয়নাল আবেদীন সিকদার, পৌর বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক শহিদুল্লাহ চৌধুরী, দক্ষিণ জেলা শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক মহসিন খান তরুণ, মাহামুদুল হক মেম্বার, মজিবুত উল্লাহ মজু, দক্ষিণ জেলা যুবদলের সহসভাপতি শফিকুল ইসলাম শাহিন, জসিম উদ্দিন মেম্বার, এম এ করিম ও মহিলা নেত্রী শাহেদা আকতার সেফু। সঞ্চালনা করেন বিএনপি নেতা কামাল উদ্দিন, যুবদল নেতা মো. লোকমান ও ছাত্রদল নেতা জিকু।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাবিএনপিচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামজেলার খবরমুক্তিযুদ্ধ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘ফোন বন্ধ পেলে ধরে নিবা মারা গেছি’, স্ত্রীকে বলেছিলেন ইউক্রেনে নিহত রাজবাড়ীর নজরুল

নার্সিং হোমে বয়স্ক পুরুষদের ওষুধ খেতে উৎসাহিত করতে মিনি স্কার্ট পরে তরুণীর নাচ

শাহবাগে গত রাতে ফুটপাত থেকে নারীসহ তিনজনের মরদেহ উদ্ধার

ফিলিস্তিনিদের বের করে দেওয়া হবে না, বরং উল্টোটা ঘটবে: ট্রাম্প

ট্রাম্পের আশাভঙ্গ, শান্তিতে নোবেল জিতলেন ভেনেজুয়েলার মারিয়া কোরিনা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যে কারণে শান্তিতে নোবেল পেয়েছেন ইসরায়েলের দুজন প্রধানমন্ত্রী

যে কারণে শান্তিতে নোবেল পেয়েছেন ইসরায়েলের দুজন প্রধানমন্ত্রী

নার্সিং হোমে বয়স্ক পুরুষদের ওষুধ খেতে উৎসাহিত করতে মিনি স্কার্ট পরে তরুণীর নাচ

নার্সিং হোমে বয়স্ক পুরুষদের ওষুধ খেতে উৎসাহিত করতে মিনি স্কার্ট পরে তরুণীর নাচ

ফিলিস্তিনিদের বের করে দেওয়া হবে না, বরং উল্টোটা ঘটবে: ট্রাম্প

ফিলিস্তিনিদের বের করে দেওয়া হবে না, বরং উল্টোটা ঘটবে: ট্রাম্প

১০ বিলিয়ন ডলারের ঋণের সন্ধানে তেলসমৃদ্ধ সৌদি আরব, কিন্তু কেন

১০ বিলিয়ন ডলারের ঋণের সন্ধানে তেলসমৃদ্ধ সৌদি আরব, কিন্তু কেন

গাজায় প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে যা আছে, সামনে যা ঘটতে পারে

গাজায় প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে যা আছে, সামনে যা ঘটতে পারে

সম্পর্কিত

প্রার্থী ঘোষণা করে দেখেন, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবে—বিএনপিকে ইঙ্গিত করে জামায়াত নেতা

প্রার্থী ঘোষণা করে দেখেন, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবে—বিএনপিকে ইঙ্গিত করে জামায়াত নেতা

‘অধিক ডিম উৎপাদনশীল মুরগির জাত উদ্ভাবন করতে হবে’

‘অধিক ডিম উৎপাদনশীল মুরগির জাত উদ্ভাবন করতে হবে’

বাঘায় কলেজছাত্রীর লাশ উদ্ধার

বাঘায় কলেজছাত্রীর লাশ উদ্ধার

চট্টগ্রামে পুলিশি অভিযানে ১৩টি অস্ত্র-গোলাবারুদ উদ্ধার, গ্রেপ্তার ৩

চট্টগ্রামে পুলিশি অভিযানে ১৩টি অস্ত্র-গোলাবারুদ উদ্ধার, গ্রেপ্তার ৩