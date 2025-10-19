Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

ওমানে নিহত ৮ বাংলাদেশির মরদেহ চট্টগ্রামে স্বজনদের কাছে হস্তান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আট বাংলাদেশির মরদেহ চট্টগ্রামে পৌঁছেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
আট বাংলাদেশির মরদেহ চট্টগ্রামে পৌঁছেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

ওমানে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত আট বাংলাদেশির মরদেহ চট্টগ্রামে পৌঁছেছে। শনিবার রাত ৮টা ৪৫ মিনিটের দিকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইট ওমানের মাস্কাট থেকে কফিনবন্দী মরদেহগুলো নিয়ে চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে।

এরপর বিমানবন্দরের সব আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া শেষে কর্তৃপক্ষ রাত সোয়া ৯টার পর মরদেহগুলো স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করে।

চট্টগ্রাম বিমানবন্দরের জনসংযোগ কর্মকর্তা প্রকৌশলী মো. ইব্রাহীম খলিল বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মরদেহ আসার খবর পেয়ে চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে নিহতদের স্বজনদের পাশাপাশি সন্দ্বীপ উপজেলার বিএনপি, জামায়াতের নেতারাসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

রাত সোয়া ৯টার পর একে একে ৮টি মরদেহের কফিন স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এ ছাড়া নিহত প্রবাসীদের লাশ দাফন-কাফনের জন্য প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে স্বজনদের কাছে একটি করে চেক হস্তান্তর করা হয়।

এদিকে মরদেহ বুঝে পাওয়ার পর এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয় বিমানবন্দরে। এ সময় আত্মীয়স্বজনদের অনেকেই কান্নায় ভেঙে পড়েন।

বিমানবন্দর থেকে পৃথক অ্যাম্বুলেন্সে করে মরদেহগুলো নিয়ে নিজ নিজ বাড়ির উদ্দেশে রওনা হন স্বজনেরা।

সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত প্রবাসী মো. আমিন সওদাগরের ভাই মো. আজগর বলেন, ‘আমার ভাই পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন। সড়ক দুর্ঘটনায় ওনার হঠাৎ মৃত্যুতে আজ পুরো পরিবার একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে। কী করব কিছুই বুঝতে পারছি না।’ এ সময় তিনি সরকারের সহযোগিতা কামনা করেন।

৮ অক্টোবর বাংলাদেশ সময় বিকেল ৪টার দিকে ওমানের দুখুম সিদ্দা এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন আট বাংলাদেশি। এদের মধ্যে সাতজন চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ উপজেলার বাসিন্দা। অপরজন রাউজান উপজেলার বাসিন্দা।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলানিহতবাংলাদেশিচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরওমান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

৫ ঘণ্টায়ও নিয়ন্ত্রণে আসেনি শাহজালালের আগুন, ফ্লাইট ওঠানামা স্থগিত

শাহজালাল বিমানবন্দরে আগুনের সূত্রপাত ও হতাহতের বিষয়ে যা জানা গেল

ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে প্রধান শিক্ষক গ্রেপ্তার

শাহজালালের কার্গো ভিলেজে কী ধরনের পণ্য থাকে

গঙ্গাচড়ায় চাঁদাবাজি ও অপপ্রচারের অভিযোগে ৩৪ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামিসহ গ্রেপ্তার ৩

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

স্ত্রীকে প্রেমিকের হাতে তুলে দিলেন স্বামী, বিনিময়ে নিলেন গরু ও টাকা

স্ত্রীকে প্রেমিকের হাতে তুলে দিলেন স্বামী, বিনিময়ে নিলেন গরু ও টাকা

হাতিরঝিলে প্রকৌশলীর লাশ, পাশে চিরকুট

হাতিরঝিলে প্রকৌশলীর লাশ, পাশে চিরকুট

ভেনেজুয়েলার উপকূলে হঠাৎ মার্কিন বি-৫২ বোমারু বিমান!

ভেনেজুয়েলার উপকূলে হঠাৎ মার্কিন বি-৫২ বোমারু বিমান!

৩৫ ভাগ বাসাভাড়া পেয়েও কলেজ কক্ষে বসবাস করছেন অধ্যক্ষ

৩৫ ভাগ বাসাভাড়া পেয়েও কলেজ কক্ষে বসবাস করছেন অধ্যক্ষ

‘জুলাই যোদ্ধাদের’ দাবি মেনে সনদের অঙ্গীকারনামায় জরুরি সংশোধন আনল কমিশন

‘জুলাই যোদ্ধাদের’ দাবি মেনে সনদের অঙ্গীকারনামায় জরুরি সংশোধন আনল কমিশন

সম্পর্কিত

আগুন নেভাতে বাধা ছিল বাতাস, কারণ জানা যাবে তদন্তের পর: ফায়ার সার্ভিসের ডিজি

আগুন নেভাতে বাধা ছিল বাতাস, কারণ জানা যাবে তদন্তের পর: ফায়ার সার্ভিসের ডিজি

ওমানে নিহত ৮ বাংলাদেশির মরদেহ চট্টগ্রামে স্বজনদের কাছে হস্তান্তর

ওমানে নিহত ৮ বাংলাদেশির মরদেহ চট্টগ্রামে স্বজনদের কাছে হস্তান্তর

চমেকে ট্রিপল মার্ডারের বিচার হয়নি আজও, স্মরণসভায় আক্ষেপ চিকিৎসকদের

চমেকে ট্রিপল মার্ডারের বিচার হয়নি আজও, স্মরণসভায় আক্ষেপ চিকিৎসকদের

কক্সবাজার থেকে ৬ ঘণ্টা পর ঢাকার পথে বিমান ছেড়েছে

কক্সবাজার থেকে ৬ ঘণ্টা পর ঢাকার পথে বিমান ছেড়েছে