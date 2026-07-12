সীতাকুণ্ডে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় বৃদ্ধসহ নিহত ২

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় এক বৃদ্ধসহ দুজন নিহত হয়েছেন। আজ রোববার উপজেলার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সোনাইছড়ি ও বাড়বকুণ্ড এলাকায় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বার আউলিয়া হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. হাসেম আলী এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিরা হলেন সীতাকুণ্ডের বাড়বকুণ্ড ইউনিয়নের জুদারপাড়া এলাকার জানে আলম জুনু (৭০) এবং আনুমানিক ৪২ বছর বয়সী অজ্ঞাতনামা এক পথচারী।
প্রত্যক্ষদর্শীর বরাতে হাইওয়ে পুলিশ জানায়, দুপুর সাড়ে ১২টার সময় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের বাড়বকুণ্ড এলাকায় রাস্তা পারাপারের সময় ঢাকামুখী বাসের নিচে চাপা পড়ে জানে আলম জুনু নামের এক বৃদ্ধ নিহত হন। বেলা সাড়ে ১১টায় মহাসড়কের সোনাইছড়ি ইউনিয়নের বিএম ডিপো এলাকায় চট্টগ্রামমুখী গাড়ির নিচে চাপা পড়ে অজ্ঞাতনামা এক পথচারী নিহত হন।
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