Ajker Patrika
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ঝিনাইদহ

ঝিনাইদহে ট্রেনের নিচে ঝাঁপ, যুবকের দুই পা বিচ্ছিন্ন

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
ঝিনাইদহে ট্রেনের নিচে ঝাঁপ, যুবকের দুই পা বিচ্ছিন্ন
ফাইল ছবি

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে চলন্ত ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিয়ে ফরিদ হোসেন (৩০) নামে এক যুবক গুরুতর আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় তাঁর দুই পা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

রোববার (১২ জুলাই) সন্ধ্যা ৬টার দিকে উপজেলার মোবারকগঞ্জ রেলস্টেশনের অদূরে পয়েন্ট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহত ফরিদ হোসেন কালীগঞ্জ শহরের আকবর হোসেনের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিকেলে রেললাইনের পাশে ঘোরাঘুরি করছিল ফরিদ হোসেন। চিলাহাটি থেকে ছেড়ে আসা খুলনাগামী রূপসা এক্সপ্রেস ট্রেনটি ঘটনাস্থলে পৌঁছালে ফরিদ হোসেন হঠাৎ ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দেন। এতে তিনি প্রাণে বেঁচে গেলেও তাঁর দুই পা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

মোবারকগঞ্জ রেলস্টেশনের স্টেশনমাস্টার শাহাজান আলী জানান, খবর পেয়ে কালীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত যুবককে উদ্ধার করে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়।

কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. সুমাইয়া শারমিন সুমি বলেন, দুই পা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আহত যুবককে হাসপাতালে আনা হয়। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

ঝিনাইদহট্রেনকালীগঞ্জ (ঝিনাইদহ)ঝিনাইদহ সদরজেলার খবরযুবক
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