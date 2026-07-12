রাজধানীর শাহবাগ এলাকা থেকে ৩ জনের মরদেহ উদ্ধার

রাজধানীর শাহবাগ এলাকার পৃথক স্থান থেকে তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তারা তিনজনই ভবঘুরে প্রকৃতির বলে জানা গেছে। মরদেহগুলো ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।
আজ রোববার সকালে মরদেহগুলো উদ্ধার করা হয় বলে জানিয়েছে শাহবাগ থানা–পুলিশ।
পুলিশ জানিয়েছে, রাজধানীর আনন্দ বাজার অমর একুশে হলের সামনে থেকে মো. হাবিব (৫০) আমান হোসেন (৬০) ও ঢাকা মেডিকেল জরুরি বিভাগের পাশ থেকে আনুমানিক ৪০ বছর বয়সী অজ্ঞাত পরিচয়ের একজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।
শাহবাগ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. আল মামুন জানান, সকালে আনন্দ বাজার এলাকায় অমর একুশে হলের পাশের ফুটপাত থেকে দুই ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এরপর ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়েছে।
মামুন আরও জানান, প্রথমে তাঁদের পরিচয় জানা যায়নি। পরে বিকেলে সিআইডি ফরেনসিক বিভাগ দুজনের আঙুলের ছাপ থেকে পরিচয় শনাক্ত করে। আমান হোসেন রাজধানীর বংশাল এলাকার ও মো. হাবিব মতিঝিল এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গেছে। তাঁরা দুজনই ভবঘুরে জীবন যাপন করতেন।
এ দিকে শাহবাগ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. স্বপন মিয়া জানান, সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের পাশ থেকে এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। যার বয়স আনুমানিক (৪০) বছর। তাঁর পরিচয় শনাক্তের জন্য সিআইডির ফরেনসিক টিমকে জানানো হয়েছে।
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