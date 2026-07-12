Ajker Patrika
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পটুয়াখালী

মির্জাগঞ্জে ভূমি অফিসে দালালি, যুবকের কারাদণ্ড

পটুয়াখালী প্রতিনিধি
মির্জাগঞ্জে ভূমি অফিসে দালালি, যুবকের কারাদণ্ড
প্রতীকী ছবি

পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জ উপজেলা ভূমি অফিসে দালালির অভিযোগে এক যুবককে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ রোববার দুপুরে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. রাসেল মুন্সী ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে এ দণ্ড দেন।

দণ্ডপ্রাপ্ত বাবলু হাসান (২৮) উপজেলার দেউলী সুবিদখালী ইউনিয়নের চত্রা গ্রামের মোশারফ হোসেনের ছেলে।

উপজেলা ভূমি অফিস সূত্রে জানা গেছে, বাবলু হাসান দীর্ঘদিন ধরে ভূমি অফিসে নামজারি ও অনলাইনে আবেদন করে দেওয়ার কথা বলে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করতেন। অভিযোগের ভিত্তিতে রোববার তাঁকে আটক করা হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে দোষ স্বীকার করলে তাঁকে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. রাসেল মুন্সী বলেন, ভূমি অফিসে দালালচক্রের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে। সাধারণ মানুষকে কোনো দালালের মাধ্যমে নয়, সরাসরি সরকারি সেবা গ্রহণের আহ্বান জানান তিনি।

বিষয়:

পটুয়াখালীকারাদণ্ডমির্জাগঞ্জআদালতজেলার খবরআইন–আদালতযুবকভূমি অফিসভ্রাম্যমাণ আদালত
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