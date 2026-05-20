Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

অটোচালকের ধাক্কায় রাস্তায় পড়ে গুরুতর আহত কনস্টেবলের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
নিহত ট্রাফিক কনস্টেবল আব্দুল কুদ্দুস মজুমদার। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা জব্দ করার পর সেটি ডাম্পিংয়ে নেওয়ার সময় চালকের ধাক্কায় রাস্তায় পড়ে গুরুতর আহত হওয়া ট্রাফিক কনস্টেবল আব্দুল কুদ্দুস মজুমদার (৫০) মারা গেছেন। আজ বুধবার (২০ মে) সকাল সোয়া ৯টার দিকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। নিহত আব্দুল কুদ্দুস মজুমদার নগর পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের পশ্চিম জোনে কর্মরত ছিলেন।

নগর পুলিশের মুখপাত্র সহকারী কমিশনার (সদর) মো. আমিনুর রশীদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ সূত্র জানায়, গত শুক্রবার (১৫ মে) সন্ধ্যায় নগরের রাসমনি ঘাট এলাকায় অবৈধ ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা আটক করেন কনস্টেবল কুদ্দুস। এরপর তিনি সেটি চালকের সহায়তায় মনসুরাবাদের ডাম্পিং স্টেশনে নিয়ে যাচ্ছিলেন। অটোরিকশাটি নিয়ে যাওয়ার পথে চালক হঠাৎ পুলিশ সদস্য আবদুল কুদ্দুসকে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দেন। এ সময় অটোরিকশা থেকে ছিটকে পড়ে সড়ক বিভাজকের সঙ্গে ধাক্কা লাগে আবদুল কুদ্দুসের। তিনি মাথায় গুরুতর আঘাত পান। তাঁকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান স্থানীয় বাসিন্দারা।

ওই রাতেই তাঁর মাথায় অস্ত্রোপচার করা হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ সকালে তাঁর মৃত্যু হয়।

এদিকে পুলিশ সদস্যকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়ার অভিযোগে ওই দিনই সংশ্লিষ্ট অটোচালককে গ্রেপ্তার করে পাহাড়তলী থানা-পুলিশ। এই ঘটনায় দায়ের করা মামলায় তিনি বর্তমানে কারাগারে।

