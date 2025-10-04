কর্ণফুলী টানেলে বাস উল্টে একই পরিবারের ৬ জন আহত

কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের কর্ণফুলী টানেলের ভেতর দ্রুতগতিতে আসা একটি যাত্রীবাহী মিনিবাস উল্টে একই পরিবারের নারী-শিশুসহ ৬ জন আহত হয়েছেন। আজ শনিবার (৪ অক্টোবর) বেলা ২টার দিকে টানেলের পতেঙ্গা প্রান্ত থেকে আনোয়ারা আসার পথে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
আহত ব্যক্তিরা হলেন শাহাজাদী (২১), রানী আকতার (৩১), মো. ফয়সাল (৪৫), মোহাম্মদ ফারুক (৫৩), মুনতাসির ওমর মিনহাজ (১২) ও সালাউদ্দিন (৩৫)। কর্তব্যরত চিকিৎসক নিশ্চিত করেছেন যে আহত সবাই পতেঙ্গা এলাকার বাসিন্দা এবং একই পরিবারের সদস্য।
আহত ব্যক্তিদের মধ্যে শিশু মুনতাসির ওমর মিনহাজ ছাড়া বাকি পাঁচজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁদের উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আনোয়ারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক রিদোয়ানুল হক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আহত যাত্রীরা একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে মিনিবাসে করে আনোয়ারা যাচ্ছিলেন। পতেঙ্গা প্রান্ত থেকে টোল বক্স পার হওয়ার পরই চালক গাড়ির গতি অনেক বাড়িয়ে দেন। টানেলের ভেতরে প্রবেশ করার পরই চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে বাসটি উল্টে যায়। দুর্ঘটনার পরপরই টানেল কর্তৃপক্ষের নিয়োজিত কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে আহতদের উদ্ধার করেন এবং যান চলাচল স্বাভাবিক করেন।
কর্ণফুলী টানেলে দায়িত্বরত পতেঙ্গা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) নিকদর্শন বড়ুয়া জানান, দুর্ঘটনাকবলিত মিনিবাসটি পুলিশ জব্দ করেছে। বর্তমানে টানেলে যান চলাচল স্বাভাবিক আছে।
