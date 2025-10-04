Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

কর্ণফুলী টানেলে বাস উল্টে একই পরিবারের ৬ জন আহত

কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
আজ বেলা ২টার দিকে কর্ণফুলী টানেলের ভেতর যাত্রীবাহী মিনিবাস উল্টে যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ বেলা ২টার দিকে কর্ণফুলী টানেলের ভেতর যাত্রীবাহী মিনিবাস উল্টে যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের কর্ণফুলী টানেলের ভেতর দ্রুতগতিতে আসা একটি যাত্রীবাহী মিনিবাস উল্টে একই পরিবারের নারী-শিশুসহ ৬ জন আহত হয়েছেন। আজ শনিবার (৪ অক্টোবর) বেলা ২টার দিকে টানেলের পতেঙ্গা প্রান্ত থেকে আনোয়ারা আসার পথে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আহত ব্যক্তিরা হলেন শাহাজাদী (২১), রানী আকতার (৩১), মো. ফয়সাল (৪৫), মোহাম্মদ ফারুক (৫৩), মুনতাসির ওমর মিনহাজ (১২) ও সালাউদ্দিন (৩৫)। কর্তব্যরত চিকিৎসক নিশ্চিত করেছেন যে আহত সবাই পতেঙ্গা এলাকার বাসিন্দা এবং একই পরিবারের সদস্য।

আহত ব্যক্তিদের মধ্যে শিশু মুনতাসির ওমর মিনহাজ ছাড়া বাকি পাঁচজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁদের উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আনোয়ারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক রিদোয়ানুল হক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আহত যাত্রীরা একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে মিনিবাসে করে আনোয়ারা যাচ্ছিলেন। পতেঙ্গা প্রান্ত থেকে টোল বক্স পার হওয়ার পরই চালক গাড়ির গতি অনেক বাড়িয়ে দেন। টানেলের ভেতরে প্রবেশ করার পরই চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে বাসটি উল্টে যায়। দুর্ঘটনার পরপরই টানেল কর্তৃপক্ষের নিয়োজিত কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে আহতদের উদ্ধার করেন এবং যান চলাচল স্বাভাবিক করেন।

কর্ণফুলী টানেলে দায়িত্বরত পতেঙ্গা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) নিকদর্শন বড়ুয়া জানান, দুর্ঘটনাকবলিত মিনিবাসটি পুলিশ জব্দ করেছে। বর্তমানে টানেলে যান চলাচল স্বাভাবিক আছে।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাকর্ণফুলীচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামআহতকর্ণফুলী টানেলটানেল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

২০২৬ সালের রমজানের সম্ভাব্য তারিখ জানালেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা

যৌনকর্মীকে হোটেলে ডেকে ছিনতাই, সিঙ্গাপুরে দুই ভারতীয়কে কারাদণ্ড ও বেত্রাঘাত

হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে গুলতেকিন খানের পোস্ট, কেন এত আলোচনা

সৌদি আরবে অভূতপূর্ব কমেডি শো, যৌনতা-ট্রান্সজেন্ডার কোনো কিছুই আটকাচ্ছে না

‘ইসরায়েলে আকস্মিক হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইরান’

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নরসিংদীতে ‘চাঁদাবাজির সময়’ আটকদের ছিনিয়ে নিতে পুলিশের ওপর হামলা

‘চাঁদাবাজদের’ ছিনিয়ে নিতে পুলিশের ওপর হামলা

১৭১৫ সালে ডুবে যাওয়া জাহাজ থেকে মিলল ১২ কোটি টাকার সোনা-রুপার মুদ্রা

১৭১৫ সালে ডুবে যাওয়া জাহাজ থেকে মিলল ১২ কোটি টাকার সোনা-রুপার মুদ্রা

‘ইসরায়েলে আকস্মিক হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইরান’

‘ইসরায়েলে আকস্মিক হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইরান’

ডট বলে মোস্তাফিজের বিশ্ব রেকর্ড

ডট বলে মোস্তাফিজের বিশ্ব রেকর্ড

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

সম্পর্কিত

নিখোঁজের এক দিন পর পুকুর থেকে বৃদ্ধের লাশ উদ্ধার

নিখোঁজের এক দিন পর পুকুর থেকে বৃদ্ধের লাশ উদ্ধার

রাজধানীতে ছাত্র সমন্বয়ক পরিচয়ে চাঁদাবাজি, আটক ৩

রাজধানীতে ছাত্র সমন্বয়ক পরিচয়ে চাঁদাবাজি, আটক ৩

কর্ণফুলী টানেলে বাস উল্টে একই পরিবারের ৬ জন আহত

কর্ণফুলী টানেলে বাস উল্টে একই পরিবারের ৬ জন আহত

অভ্যুত্থানের পর আন্তরিকতার অভাবে পুলিশি সেবা বন্ধ ছিল: স্বরাষ্ট্রসচিব

অভ্যুত্থানের পর আন্তরিকতার অভাবে পুলিশি সেবা বন্ধ ছিল: স্বরাষ্ট্রসচিব