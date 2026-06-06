চট্টগ্রামে হরিণশিকারিদের গুলিতে এক ব্যক্তি নিহত

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির খিরামে হরিণশিকারিদের গুলিতে জমির উদ্দিন নামের এক ব্যক্তি মারা গেছেন।
শনিবার (৬ জুন) দুপুরে উপজেলা খিরাম ইউনিয়নের পূর্ব পাশে রাউজানের হলুদিয়া রাবারবাগান এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। নিহত জমির উদ্দিন খিরাম ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ড দক্ষিণ খিরাম এলাকার বাসিন্দা তোফায়েল আহমদের ছেলে।
জানা গেছে, সর্তা বন বিটের অধীনে গহিন বনে বন্য প্রাণী শিকারের একটি চক্র সক্রিয়। সেখানে হরিণের অভয়ারণ্য রয়েছে। চক্রটি বিভিন্ন সময় সেখান থেকে হরিণ শিকার করে। শনিবারও চক্রটি হরিণ শিকারে ফাঁদ পেতে গুলি করে। সেখানে জমির উদ্দিন শিকারির গুলিতে আহত হন।
পরে স্থানীয় লোকজন দেখতে পেয়ে উদ্ধার করে খিরামের চৌমুহনী বাজারের পল্লিচিকিৎসকের কাছে নিয়ে এলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে খিরাম ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন সৌরভ বলেন, ‘শিকারির গুলিতে একজন মারা গেছেন। খবর নিচ্ছি; পরে আরও বিস্তারিত জানা যাবে।’
ফটিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রবিউল আলম খান সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে মোবাইল ফোনে বলেন, ‘গুলিতে এক ব্যক্তি নিহত হওয়ার খবর পেয়েছি। এখন ঘটনাস্থলে যাচ্ছি। বিস্তারিত পরে জানানো হবে।’
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