আনোয়ারায় হামলা চালিয়ে নৌকার মাছ লুট জলদস্যুদের, আহত ৫ জেলে

কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
বঙ্গোপসাগরে মাছ শিকার করে উপকূলে ফেরার পথে চট্টগ্রামের আনোয়ারার সাঙ্গু নদীর মোহনায় জলদস্যুদের হামলায় ৫ জেলে আহত হয়েছেন। এ সময় দস্যুরা নৌকার মাছ লুট করে নিয়ে যায়। আজ সোমবার ভোরে এ ঘটনা ঘটে।

হামলার ঘটনায় আনোয়ারার বার আউলিয়া নৌ পুলিশ ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ করেছেন আহত জেলে শওকত হোসেন (৩৫)।

শওকত হোসেন জানান, সাগরে মাছ শিকার করে উপকূলে ফেরার পথে জলদস্যুদের আক্রমণের শিকার হন নৌকায় থাকা ৫ জেলে। জলদস্যুরা পাথর ছুড়ে নৌকায় উঠে জেলেদের লাঠি, দা দিয়ে মারধর করে সাগরে ফেলে দেয়। এ সময় তাঁকে জলদস্যুদের বোটে তুলে মারধর করা হয়। তারা নৌকার মাছ, মোবাইল ফোনসহ সবকিছু কেড়ে নিয়ে চলে যায়। দস্যুদের মধ্যে বাঁশখালীর ফিরোজ নামের একজন ছিলেন।

আনোয়ারা বার আউলিয়া নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ আবদুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, এ ঘটনার পর সাগরে নৌ পুলিশ টিমের টহল আরও জোরদার করা হয়েছে। জড়িতদের আইনের আওতায় আনতে কাজ করছে পুলিশ।

চট্টগ্রাম জেলাবঙ্গোপসাগরসাঙ্গু নদীলুটপাটচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামআহতহামলাজেলার খবরমাছ
