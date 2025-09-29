আনোয়ারায় হামলা চালিয়ে নৌকার মাছ লুট জলদস্যুদের, আহত ৫ জেলে

কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
বঙ্গোপসাগরে মাছ শিকার করে উপকূলে ফেরার পথে চট্টগ্রামের আনোয়ারার সাঙ্গু নদীর মোহনায় জলদস্যুদের হামলায় ৫ জেলে আহত হয়েছেন। এ সময় দস্যুরা নৌকার মাছ লুট করে নিয়ে যায়। আজ সোমবার ভোরে এ ঘটনা ঘটে।
হামলার ঘটনায় আনোয়ারার বার আউলিয়া নৌ পুলিশ ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ করেছেন আহত জেলে শওকত হোসেন (৩৫)।
শওকত হোসেন জানান, সাগরে মাছ শিকার করে উপকূলে ফেরার পথে জলদস্যুদের আক্রমণের শিকার হন নৌকায় থাকা ৫ জেলে। জলদস্যুরা পাথর ছুড়ে নৌকায় উঠে জেলেদের লাঠি, দা দিয়ে মারধর করে সাগরে ফেলে দেয়। এ সময় তাঁকে জলদস্যুদের বোটে তুলে মারধর করা হয়। তারা নৌকার মাছ, মোবাইল ফোনসহ সবকিছু কেড়ে নিয়ে চলে যায়। দস্যুদের মধ্যে বাঁশখালীর ফিরোজ নামের একজন ছিলেন।
আনোয়ারা বার আউলিয়া নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ আবদুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, এ ঘটনার পর সাগরে নৌ পুলিশ টিমের টহল আরও জোরদার করা হয়েছে। জড়িতদের আইনের আওতায় আনতে কাজ করছে পুলিশ।
বঙ্গোপসাগরে মাছ শিকার করে উপকূলে ফেরার পথে চট্টগ্রামের আনোয়ারার সাঙ্গু নদীর মোহনায় জলদস্যুদের হামলায় ৫ জেলে আহত হয়েছেন। এ সময় দস্যুরা নৌকার মাছ লুট করে নিয়ে যায়। আজ সোমবার ভোরে এ ঘটনা ঘটে।
হামলার ঘটনায় আনোয়ারার বার আউলিয়া নৌ পুলিশ ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ করেছেন আহত জেলে শওকত হোসেন (৩৫)।
শওকত হোসেন জানান, সাগরে মাছ শিকার করে উপকূলে ফেরার পথে জলদস্যুদের আক্রমণের শিকার হন নৌকায় থাকা ৫ জেলে। জলদস্যুরা পাথর ছুড়ে নৌকায় উঠে জেলেদের লাঠি, দা দিয়ে মারধর করে সাগরে ফেলে দেয়। এ সময় তাঁকে জলদস্যুদের বোটে তুলে মারধর করা হয়। তারা নৌকার মাছ, মোবাইল ফোনসহ সবকিছু কেড়ে নিয়ে চলে যায়। দস্যুদের মধ্যে বাঁশখালীর ফিরোজ নামের একজন ছিলেন।
আনোয়ারা বার আউলিয়া নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ আবদুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, এ ঘটনার পর সাগরে নৌ পুলিশ টিমের টহল আরও জোরদার করা হয়েছে। জড়িতদের আইনের আওতায় আনতে কাজ করছে পুলিশ।
গাজীপুরে গণঅধিকার পরিষদের নেতা আব্দুর রহমানকে অপহরণের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেছেন।১০ মিনিট আগে
গত এক বছরে দেশের স্বাস্থ্যসেবা ১০ ভাগ নিচে নেমে গেছে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের মহাপরিচালক রেজওয়ানুর রহমান। তিনি বলেন, এ সময় দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিল না, যার কারণে স্বাস্থ্যসেবার মান নিম্নমুখী হয়েছে।১২ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জে ওভারপাস থেকে ট্রাক নিচে পড়ে এক ইজিবাইকচালক (ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা) নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার দুপুরে সদর উপজেলার ভুইঘড় বাস টার্মিনাল এলাকায় ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ লিংক রোডে এ দুর্ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের তৈরি পোশাকশিল্পে কর্মরত নারী শ্রমিকদের মধ্যে অপ্রাপ্ত বয়সে বিয়ে ও কিশোরী অবস্থায় গর্ভধারণের প্রবণতা উদ্বেগজনক হারে বেশি। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, এসব শ্রমিকের দুই-তৃতীয়াংশের (৬৬ শতাংশ) বেশি ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই বিয়ে করেছে। তাদের অধিকাংশই অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় প্রথমবার গর্ভধারণ করেছ১ ঘণ্টা আগে